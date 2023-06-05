«Считаю, что поведение возмутительное»: кого Андрей Травников предложит «тренировать до посинения» — гневная речь

Губернатор Новосибирской области предложил заставить подрядчиков, которые отказываются от гарантийного ремонта, сдавать «каждый сантиметр асфальта». Так эмоционально он отреагировал на информацию, что в Искитиме рабочие отказываются переделывать дорогу, несмотря на решение суда.
— Я считаю, что поведение со стороны подрядчиков возмутительное. Если дефект на лицо, если доказано специализированной организацией и даже экспертизой, назначенной судом и он это не признает. Я считаю, что это просто попытка уйти от ответственности, наплевать на некачественный ремонт, сделанный для жителей региона, — подчеркнул на оперативном совещании губернатор.
И сделал несколько предложений.
— Поэтому, предлагаю действовать максимально жестко. И если нет оснований и возможности внести такие подрядные организации в список недобросовестных — тогда при последующих контрактах, которые они будут выигрывать и проводить работы, максимально жесткий подход к контролю качества их работы на всех этапах. Не хотят учиться сами, будем тренировать до посинения. Будут каждый сантиметр асфальта нам сдавать, — отметил Андрей Травников.
На прошлой неделе НГС сообщал, что власти три года обещают построить новую дорогу на Доватора — спасет ли она от пробок.