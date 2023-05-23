В Толмачево приземлился самолет-фотоаппарат — он снимает секретные кадры

В новосибирском аэропорту Толмачево сфотографировали самолет, принадлежащий компании «Аэрострой». Автор телеграм-канала NskPlanes, который и сделал фотографию, назвал воздушное судно самолетом-фотоаппаратом.
— Официальным языком — самолет воздушного наблюдения, аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли. Летает и снимает красоты нашей необъятной родины, которые потом обрабатываются, расшифровываются, рассекречиваются (или нет) и преобразуются в карты или наборы данных для дальнейшего использования как государственными структурами, так и коммерческими предприятиями, — рассказал новосибирский споттер.
В Толмачево прилетел самолет модели Ан-30. Фотографию в NskPlanes выложили вчера,
В Новосибирске продолжают реконструировать американский «Дуглас», который пролежал в тундре почти 70 лет. В конце марта географическое сообщество опубликовало новые фото самолета.