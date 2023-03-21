Американский «Дуглас» реконструируют в Новосибирске — смотрим на самолет, который пролежал в тундре почти 70 лет

Легендарный американский самолет «Дуглас» продолжают реставрировать в Новосибирске. Предполагается, что через 2–3 года самолет будет восстановлен, а после доставлен в красноярский музей. Об этом сообщили на сайте красноярского краевого отделения Русского географического общества.
Как говорится на сайте отделения, сейчас восстанавливают поврежденные части фюзеляжа, сняли и по возможности выправили деформированные и порванные листы носовой обшивки.
Специалисты восстановили внутренние перегородки, пробоины закрыли заплатами, отреставрировали навески грузовых и пассажирской дверей. Купили материал для внутренней обшивки кабины пилотов.
Также закончили реставрацию обоих двигателей и воздушных винтов. Двигатели восстановили до состояния музейного экспоната, их достоверно окрасили и даже смогли наладить маркировку производителя. Выправили и окрасили лопасти воздушных винтов, а также восстановили моторамы двигателей.
В 1947 году самолет «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Тогда командир экипажа Максим Тюриков смог спасти всех людей, которые находились на борту. При этом он вместе с бортрадистом Алексеем Смирновым ушел на поиски подмоги, но сам трагически погиб. Пассажиры 3 недели выживали в суровых условиях и дождались подмоги.
Из тундры в Красноярск самолет эвакуировали лишь в 2016–2017 годах, после борт доставили из Красноярска в Новосибирск для реставрации. Его реконструируют для того, чтобы поместить в Парке-музее освоения Севера на острове Молокова в Красноярске, на реке Енисей.
В Новосибирске самолет реставрирует на аэродроме Мочище компания «Геликоптер». Сам самолет в город привезли по частям. В транспортной компании, которая занималась перевозкой судна, рассказали о всех сложностях доставки самолета.