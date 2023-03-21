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Американский «Дуглас» реконструируют в Новосибирске — смотрим на самолет, который пролежал в тундре почти 70 лет

Борт упал в 1947 году

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Самолет доставили в СССР по программе ленд-лиза, которая была разработана для поставки вооружения из США

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Легендарный американский самолет «Дуглас» продолжают реставрировать в Новосибирске. Предполагается, что через 2–3 года самолет будет восстановлен, а после доставлен в красноярский музей. Об этом сообщили на сайте красноярского краевого отделения Русского географического общества.

Как говорится на сайте отделения, сейчас восстанавливают поврежденные части фюзеляжа, сняли и по возможности выправили деформированные и порванные листы носовой обшивки.

Специалисты восстановили внутренние перегородки, пробоины закрыли заплатами, отреставрировали навески грузовых и пассажирской дверей. Купили материал для внутренней обшивки кабины пилотов.

В будущем борт станет экспонатом Парка-музея освоения Севера на острове Молокова в Красноярске, на реке Енисей

В будущем борт станет экспонатом Парка-музея освоения Севера на острове Молокова в Красноярске, на реке Енисей

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Также закончили реставрацию обоих двигателей и воздушных винтов. Двигатели восстановили до состояния музейного экспоната, их достоверно окрасили и даже смогли наладить маркировку производителя. Выправили и окрасили лопасти воздушных винтов, а также восстановили моторамы двигателей.

Возможно, что через 2–3 года самолет будет восстановлен

Возможно, что через 2–3 года самолет будет восстановлен

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В 1947 году самолет «Дуглас» совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Тогда командир экипажа Максим Тюриков смог спасти всех людей, которые находились на борту. При этом он вместе с бортрадистом Алексеем Смирновым ушел на поиски подмоги, но сам трагически погиб. Пассажиры 3 недели выживали в суровых условиях и дождались подмоги.

«Дуглас» также называют «Бортом Тюрикова» в честь командира экипажа

«Дуглас» также называют «Бортом Тюрикова» в честь командира экипажа

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Из тундры в Красноярск самолет эвакуировали лишь в 2016–2017 годах, после борт доставили из Красноярска в Новосибирск для реставрации. Его реконструируют для того, чтобы поместить в Парке-музее освоения Севера на острове Молокова в Красноярске, на реке Енисей.

В Новосибирске самолет реставрирует на аэродроме Мочище компания «Геликоптер». Сам самолет в город привезли по частям. В транспортной компании, которая занималась перевозкой судна, рассказали о всех сложностях доставки самолета.

СамолетРеставрацияСамолет Дуглас
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