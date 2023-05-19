Часть дорог отремонтируют ночью: в мэрии составили список улиц Новосибирска, где запланированы работы

31 улицу отремонтируют в Новосибирске до
По данным муниципалитета, в ночь с 19 на 20 мая ремонт дорожного полотна проведут по следующим адресам:
- в Дзержинском районе — на улице Планетной (БЦМ) (ямочный ремонт дорог. — Прим. ред.);
- в Заельцовском районе — на улице Тимирязева (литой асфальт).
Завтра, 20 мая, ремонтные работы запланированы:
- в Железнодорожном районе — на улице Советской (БЦМ);
- в Калининском районе — на улице 25 лет Октября (БЦМ);
- в Ленинском районе — на Бетонном проезде, улице Порт-Артурской (горячий асфальт);
- в Первомайском районе — на улицах Аксенова, Баганской (горячий асфальт), Твардовского (БЦМ);
- в Советском районе — на улице Сиреневой (БЦМ);
- в Центральном районе — на улице Фрунзе (холодный асфальт).
В ночь с 20 на 21 мая проведут ремонтные работы на следующих улицах:
- в Дзержинском районе — на улице Адриена Лежена (БЦМ).
21 мая ремонтные работы запланированы:
- в Калининском районе — на улице 25 лет Октября (БЦМ);
- в Первомайском районе — на улицах Одоевского (БЦМ), Аксенова и Баганской (горячий асфальт);
- в Советском районе — на улице Кутателадзе, проспекте Академика Лаврентьева (БЦМ).
22 мая ремонтные работы проведут:
- в Железнодорожном районе — на улице Нарымской (БЦМ);
- в Калининском районе — на улицах Солидарности (горячий асфальт), 25 лет Октября (БЦМ);
- в Ленинском районе — на Бетонном переезде (горячий асфальт), улице Титова (БЦМ);
- в Октябрьском районе — на улице Кирова (холодный асфальт);
- в Первомайском районе — на улицах Вересаева (БЦМ), Аксенова, Баганской, Комбайнеров (горячий асфальт);
- в Советском районе — на улице Кутателадзе (БЦМ), Терешковой, Университетском проезде (горячий асфальт);
- в Центральном районе — на улице Фрунзе (холодный асфальт).
Также по данным мэрии, за прошедшие сутки коммунальные службы нанесли 743,3 погонного метра дорожной разметки, а подрядные организации отремонтировали 1397,3 кв. метра дорог. За
Ранее стало известно, что движение на дороге Новосибирск — Каменка ограничат из-за ремонта, который продлится с