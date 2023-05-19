freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 8/10
usd 80.04
eur 86.50
Тема дняЧто будет в скандальном музее секса на Ночь музеев
Все новости
Все новости

Часть дорог отремонтируют ночью: в мэрии составили список улиц Новосибирска, где запланированы работы

Ремонтные работы начнутся в ночь с 19 на 20 мая

1 028

Ранее в Новосибирске отремонтировали 1397,3 кв. метра дорог

Поделиться

31 улицу отремонтируют в Новосибирске до 23 мая. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. При этом власти пока не уточняют участки, где будут проходить работы.

По данным муниципалитета, в ночь с 19 на 20 мая ремонт дорожного полотна проведут по следующим адресам:

  • в Дзержинском районе — на улице Планетной (БЦМ) (ямочный ремонт дорог. — Прим. ред.);
  • в Заельцовском районе — на улице Тимирязева (литой асфальт).


Завтра, 20 мая, ремонтные работы запланированы:

  • в Железнодорожном районе — на улице Советской (БЦМ);
  • в Калининском районе — на улице 25 лет Октября (БЦМ);
  • в Ленинском районе — на Бетонном проезде, улице Порт-Артурской (горячий асфальт);
  • в Первомайском районе — на улицах Аксенова, Баганской (горячий асфальт), Твардовского (БЦМ);
  • в Советском районе — на улице Сиреневой (БЦМ);
  • в Центральном районе — на улице Фрунзе (холодный асфальт).

В ночь с 20 на 21 мая проведут ремонтные работы на следующих улицах:

  • в Дзержинском районе — на улице Адриена Лежена (БЦМ).

21 мая ремонтные работы запланированы:

  • в Калининском районе — на улице 25 лет Октября (БЦМ);
  • в Первомайском районе — на улицах Одоевского (БЦМ), Аксенова и Баганской (горячий асфальт);
  • в Советском районе — на улице Кутателадзе, проспекте Академика Лаврентьева (БЦМ).


22 мая ремонтные работы проведут:

  • в Железнодорожном районе — на улице Нарымской (БЦМ);
  • в Калининском районе — на улицах Солидарности (горячий асфальт), 25 лет Октября (БЦМ);
  • в Ленинском районе — на Бетонном переезде (горячий асфальт), улице Титова (БЦМ);
  • в Октябрьском районе — на улице Кирова (холодный асфальт);
  • в Первомайском районе — на улицах Вересаева (БЦМ), Аксенова, Баганской, Комбайнеров (горячий асфальт);
  • в Советском районе — на улице Кутателадзе (БЦМ), Терешковой, Университетском проезде (горячий асфальт);
  • в Центральном районе — на улице Фрунзе (холодный асфальт).

Также по данным мэрии, за прошедшие сутки коммунальные службы нанесли 743,3 погонного метра дорожной разметки, а подрядные организации отремонтировали 1397,3 кв. метра дорог. За 18 мая с улиц Новосибирска вывезли 544,8 тонны грязи.

Ранее стало известно, что движение на дороге Новосибирск — Каменка ограничат из-за ремонта, который продлится с 17 июня по 1 августа 2023 года. На работы планируют потратить более 300 миллионов рублей.

По теме

Ремонт дорогНовосибирскДороги
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter