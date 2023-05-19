Мэр Бердска прокатился на электричке и снял видео о своей поездке — он опубликовал ролик в соцсетях

Мэр Бердска Роман Бурдин поделился видео о своей поездке на электричке из центра Новосибирска в Бердск. Видео он выложил на своей странице во «ВКонтакте».
На видео Роман Бурдин объяснил, что задержался в командировке в Новосибирске, тут же и заночевал, а утром решил уехать в Бердск на электричке. Мэр уезжал со станции Новосибирск-Главный — пригородный вокзал он назвал уютным.
Затем он протестировал новую систему оплаты поездок «РЖД Клик». С помощью нее оплачивать поездку можно картой прямо через турникет. По завершении поездки карту нужно снова приложить к считывающему устройству, чтобы списалась нужная сумма.
— Сработало! Не с первого раза, но сработало, — прокомментировал технологию Роман Бурдин.
В вагоне к нему подошли контроллеры и проверили факт оплаты, уточнили, куда Бурдин едет, и напомнили о необходимости завершить поездку.
49-летнего Романа Бурдина назначили мэром Бердска в марте. До этого он занимал пост замминистра — начальника управления по работе с территориями Министерства региональной политики Новосибирской области.