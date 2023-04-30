На чем приехали депутаты отменять выборы мэра — обзор парковки у мэрии Новосибирска

Припарковаться у мэрии в будний день — задача непростая, а когда в большом зале идет заседание горсовета — практически невыполнимая. Сегодня обзор стоянки у городской администрации во время особенно важной сессии: на каких машинах приехали депутаты, предприниматели и чиновники — и кто из них свысока смотрит на ПДД.
На 25-й сессии депутаты отменили выборы мэра. Теперь главу города будут назначать. На забитой парковке у мэрии мы нашли автомобили некоторых участников этого исторического для Новосибирска события.
Этот огромный внедорожник Infiniti QX80 на «блатных» номерах (М888УМ54) припаркован на улице Депутатской — там, где машины оставляют по принципу «лишь бы было свободное место». Водитель, похоже, решил не разворачиваться, поэтому припарковался во встречном направлении. ПДД в этом случае он не нарушил, поскольку правила разрешают маневр в населенных пунктах при условии, что дорога имеет по одной полосе для движения в каждую сторону.
Машина зарегистрирована на депутата от «Единой России» Дениса Чаховского. В горсовете он — зампред комиссии по культуре, спорту и молодежной политике. Сегодня он также руководит муниципальным спортивным центром «Обь». Машина у депутата солидная. Стоимость такой модели в Новосибирске варьируется в пределах 6–8 миллионов рублей.
Рядом с машиной депутата от «Единой России» свое авто припарковал независимый народный избранник. Audi А4 ядовито-зеленого цвета Игоря Украинцева будто отражает его интересы: он возглавляет партию «Зеленые», но в горсовете не входит ни в какие политические объединения.
Пару лет назад «коллеги» Украинцева из КПРФ заявили, что человек за рулем зеленой Audi любит полихачить: якобы владельцу машины за год выписали штрафов за нарушение ПДД на сумму более 30 тысяч рублей. Сам депутат тогда отмечал, что машина принадлежит не ему, а его отцу. Стоимость такой машины оценивается в 2,5–3 млн рублей.
К слову о нарушении ПДД. Эта Toyota Camry с номерами ООО из правительственного гаража, скорее всего, привезла важного чиновника. Водитель, высадив ценного пассажира, далеко отъезжать не решился и припарковал машину как можно ближе к крыльцу мэрии.
Здесь нарушение налицо (п. 3 ст. 12.19 КоАП) — парковаться перед пешеходным переходом ближе 5 метров запрещено: водитель может не увидеть пешехода, выскочившего из-за Camry. Сотрудники ГИБДД, кстати, обращают пристальное внимание на таких нарушителей, когда «чистят» центральные улицы при помощи эвакуаторов. Но не в этом случае.
По данным источника НГС, белоснежная Toyota закреплена за региональным министерством сельского хозяйства.
Не обошлось в этот день без предпринимателей. Этот дорогущий Lexus LX570, к чести водителя, припаркованный по всем правилам, зарегистрирован на компанию «Вира Строй». Это крупный застройщик, который, например, возвел жилой комплекс «Матрешкин двор».
По данным сервиса «Контур.Фокус», гендиректор компании — Михаил Постников, а в состав учредителей входят однофамильцы сенатора Александра Карелина и депутата Госдумы Александра Аксененко. При этом финансовые дела у компании идут не сказать чтобы хорошо: по итогам 2022 года, предприниматели отчитались о миллионных убытках.
Владельца этого Infiniti QX70 можно было бы принять за депутата: «блатные номера» (А444НК154) и козырное место на небольшой парковке у стен мэрии. Оказалось, что хозяин авто — бизнесмен и очевидных связей с городской администрацией не имеет.
Предприниматель,
Еще один вход в мэрию со стороны улицы Щетинкина оказался буквально в пробке из чиновничьих авто с номерами ООО. Явно выделялся на их фоне Land Cruiser 200, припаркованный максимально близко к входу.
Джип на «московских» номерах зарегистрирован на
Наконец, еще один джип, брошенный буквально посреди дороги, привлек внимание своим неопрятным внешним видом. Владелец авто, по всей видимости, не прочь погонять свой внедорожник по бездорожью.
Но ничего не поделаешь, когда нужно ехать на работу, потому что машина зарегистрирована на полного тезку главного специалиста отдела правового обеспечения департамента строительства и архитектуры Евгения Анатольевича Б.
В конце марта редакция НГС изучила парковку у здания Заксобрания и выяснила, кто из депутатов ездит на машинах за 10 миллионов рублей.