На чем приехали депутаты отменять выборы мэра — обзор парковки у мэрии Новосибирска

Но ничего не поделаешь, когда нужно ехать на работу, потому что машина зарегистрирована на полного тезку главного специалиста отдела правового обеспечения департамента строительства и архитектуры Евгения Анатольевича Б.

В конце марта редакция НГС изучила парковку у здания Заксобрания и выяснила, кто из депутатов ездит на машинах за 10 миллионов рублей.