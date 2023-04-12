Нет тротуаров — нет секса. Сибирячка предложила устроить бойкот мужчинам, чтобы улучшить дороги и тротуары в Новосибирске

И всё же мамы нас так старательно в детстве учили, что «мужчинам от тебя нужно только одно», что это утверждение по-прежнему довольно прочно сидит в наших головах и уходить не желает. Правда, почему-то игнорируется тот факт, что в возрасте за 40 одиноких женщин становится значительно больше одиноких мужчин, а потому оказавшиеся в избытке женщины собираются стайками в барах и обсуждают, как давно у кого был секс и на что конкретно каждая могла бы пойти ради регулярного секса с каким-нибудь мужиком, который не будет хотя бы сильно бесить. Ну то есть мы вроде бы уже знаем, что многим женщинам нужен секс и что они его даже откровенно хотят, а некоторая доля этих женщин еще и предпринимает для получения секса определенные усилия. В общем, проще говоря, женщинам секс нужен не меньше, чем мужчинам. Но это знание всё еще не соответствует нашим базовым установкам, а потому в нас нет-нет да и пробуждаются древние мотивы.

