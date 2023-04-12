Нет тротуаров — нет секса. Сибирячка предложила устроить бойкот мужчинам, чтобы улучшить дороги и тротуары в Новосибирске

Можно ли наказать кого-то отсутствием секса? Особенно если для тебя самой он тоже в удовольствие. Вопрос сложный, но много раз с древнейших времен и до наших дней женщины устраивали сексуальные бойкоты своим мужчинам с самыми разными целями. Наша секс-колумнистка Светлана Гладкова предлагает свою урбанистическую концепцию для Новосибирска.
У нас, конечно, есть немножко феминисток, которые 8 Марта истово хлещут тюльпанами по щекам (чаще виртуально) тех мужчин, которые поздравляют «украшения коллектива» и «прекрасный пол». Они же предпочитают говорить о женских правах и желать здравия Кларе Цеткин и Розе Люксембург, от чего те наверняка переворачиваются в гробах. Но, как ни крути, общество у нас во многом патриархальное. Так что даже от заправской феминистки можно услышать признания в любви к цветочкам или вопросы вроде «И что, ты ему дала или не дала?» Хотя вроде как секс — вопрос скорее добровольного взаимодействия, а не «дала — не дала», даже если рассуждать не с самых радикальных феминистских позиций.
И всё же мамы нас так старательно в детстве учили, что «мужчинам от тебя нужно только одно», что это утверждение по-прежнему довольно прочно сидит в наших головах и уходить не желает. Правда, почему-то игнорируется тот факт, что в возрасте за 40 одиноких женщин становится значительно больше одиноких мужчин, а потому оказавшиеся в избытке женщины собираются стайками в барах и обсуждают, как давно у кого был секс и на что конкретно каждая могла бы пойти ради регулярного секса с каким-нибудь мужиком, который не будет хотя бы сильно бесить. Ну то есть мы вроде бы уже знаем, что многим женщинам нужен секс и что они его даже откровенно хотят, а некоторая доля этих женщин еще и предпринимает для получения секса определенные усилия. В общем, проще говоря, женщинам секс нужен не меньше, чем мужчинам. Но это знание всё еще не соответствует нашим базовым установкам, а потому в нас нет-нет да и пробуждаются древние мотивы.
Вот, например, достаточно древний мотив — из пьесы древнегреческого драматурга Аристофана «Лисистрата». Это, напомню, история о том, как женщины в Афинах, стремясь остановить войну, устроили своим мужчинам сексуальную забастовку. Женщины всех греческих городов договорились отказывать своим мужьям в исполнении супружеского долга, пока не наступит мир. Правда, некоторые из них считали, что наказывают тем самым и себя тоже, но потом всё-таки договорились, что мир ценнее оргазма, и согласились выступить, так сказать, единым сексуальным антивоенным фронтом. И вот, поскольку это была древнегреческая трагедия, а не обсуждение подарка учителю в родительском чате, то всё закончилось хорошо: мир был достигнут посредством переговоров, а жены вернулись к изголодавшимся мужьям.
Наверное, настоящие феминистки не должны приветствовать такие методы: негоже женским телом пользоваться как инструментом для достижения каких-то там не связанных с удовольствиями целей. Но, с другой стороны, что им оставалось делать? Нас же с детства учили, что в любви и на войне все средства хороши. А там, в общем, у афинян на войне дела шли неважно, поэтому женщины были слишком заинтересованы в том, чтобы не рожать сыновей, которые бесконечно будут отправляться воевать и не возвращаться к матерям. Так что они решили взять дело в свои руки и достигли всех поставленных задач.
Мало того, этот удачный пример вдохновлял женщин и в более поздние времена. Например, часто женщины-рабыни отказывались от секса, потому что не хотели рожать детей рабами. Но и другие поводы бывали, более краткосрочные: так, в 2008 году женщины в Неаполе пообещали не заниматься со своими мужьями сексом, если те не откажутся от опасных фейерверков в новогоднюю ночь, а в 2017-м в Кении женщин уже государственные органы просили отказывать мужьям в сексе, пока те не зарегистрируются для участия в выборах (заметьте, как изобретательно может быть государство, если почему-то хочет видеть своих граждан на выборах).
Так вот что я в связи с этим подумала. Не кажется ли нам, дорогие сибиряки и сибирячки, что все прочие меры по борьбе с лужами, грязью и пылью в Новосибирске, судя по заявлениям нашей мэрии, исчерпаны и не дают результатов? Они же утверждают, что всё-всё делают, но почему-то ничего-ничего не получается. Новосибирск в апреле — это такая особая разновидность Новосибирска, который совсем уж сложно любить, потому что грязь и лужи. И отдельно угнетает то, что следующим пунктом у нас значится не лето с цветущими тюльпанами на набережной и яблонями у Оперного, а пыльные бури. И вот когда мы их переживем, тогда уже станет поприличнее. А человеку же сложно жить и не надеяться на что-то лучшее!
В общем, почему бы нам не привлечь жен (и любовниц!) сотрудников ДЭУ, мэрии и прочих подрядчиков, которые занимаются строительством дорог и ремонтом тротуаров в нашем многострадальном городе, на свою сторону для радикальной сексуальной борьбы с грязью и пылью?
Женщины, я к вам обращаюсь, между прочим! Ведь стыдно же должно быть, если твой муж лично стрижет газоны так, что на них остаются проплешины? Или если он ставит свою подпись под документом о приеме капитального ремонта улицы Пирогова, а асфальт с нее смывает буквально через пару сезонов? Дорогие женщины, давайте наведем красоту, пожалуйста! Нет асфальта, нет тротуара, нет газона — нет секса. А вдруг поможет?
Этой весной журналист НГС в длинном красном платье измерила глубину луж — смотрите наш очень мокрый фоторепортаж (и видео).