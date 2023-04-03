Гони волну. Журналист НГС в длинном красном платье измерила глубину луж — очень мокрый фоторепортаж (и видео)

У каждого сезона в Новосибирске есть свой символ. Зимой — сугробы, летом — вонь, осенью — грязь, а весной — лужи. Стоит отметить, что довольно часто явления комбинируются друг с другом. Март не стал исключением, и как только в городе потеплело выше 0 градусов, проезжие части и тротуары заполнила вода. Список мест, где уже можно передвигаться вплавь, можно продолжать довольно долго. Корреспонденты НГС решили сами проехать и обследовать некоторые проблемные места. Посмотрите, что из этого вышло.
Озеро на Расточке
Первое место, куда мы отправились, находится на улице Мира в микрорайоне Расточка, рядом с остановкой «Строительная». Лужа растянулась на весь тротуар, поэтому пешеходам приходится обходить участок по снегу. При желании можно пройти и по самой луже, если на вас надежные резиновые сапоги. Глубина водоема — около 10 сантиметров. Рельеф дна бугристый, и, судя по количеству грязи, если под водой и есть асфальт, то он в плохом состоянии. Еще более неприятной проблему делает то, что в луже плавает много мусора: бычки от сигарет, бумажки, пластиковые обертки. Даже когда водоем высохнет, всё это останется на земле.
Следующее место — улица Журинская, проезд между Центром гигиены и эпидемиологии Новосибирской области, деловым центром «Техноком» и зданием на Фрунзе, 84. Дорога предназначена для проезда автомобилей, но рядом с ней на относительно сухих участках паркуются машины. Выходя из них, можно не рассчитать расстояние и сильно промочить ноги. По ощущениям корреспондента НГС, в самом глубоком месте ноги уходили под воду примерно на 20 сантиметров. Когда по луже проезжает автомобиль, то по водоему идут волны, из-за которых лужа растекается сильнее. Как и на улице Мира, дно не видно из-за грязи, но можно предположить, что покрытие здесь неровное, поэтому и летом проехать будет сложно.
Еще один проблемный участок — улица Вознесенская в Кировском районе. Несмотря на потепление, снег здесь растаял не полностью, поэтому у местных два варианта — либо идти по воде, либо по неровному скользкому снегу.
Автомобилистам здесь тоже непросто. Если машине часто приходится ездить по лужам, то это может плохо повлиять на ее техническое состояние. Например, поршни тормозных суппортов и направляющие могут закиснуть, после чего их начнет подклинивать.
А такая ситуация сложилась в Акатуйском жилмассиве. 28 марта в мэрии заявили, что в Новосибирске почистили 30% ливневок. Глядя на это фото, можно предположить, что до отдаленных районов города коммунальщики еще не добрались.
На улице Танкистов можно встретить проблемы, как и на других дорогах Кировского района. Рядом с проезжей частью лежат горы грязного снега, и во время оттепели вода стекает прямо на асфальт.
Не только на левом берегу, но и в центре Новосибирска, на улице Горького, дороги оказались затоплены. Конечно, здесь вода не доходит до уровня дна автомобилей, но машины всё равно покрываются налетом из грязи и пыли.
Накануне НГС показывал в онлайн-трансляции снимки с новосибирских улиц, которые оказались под водой. В некоторых местах собрались «озера», талые воды дошли и до станции метро «Гагаринская».