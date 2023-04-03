Гони волну. Журналист НГС в длинном красном платье измерила глубину луж — очень мокрый фоторепортаж (и видео)

Первое место, куда мы отправились, находится на улице Мира в микрорайоне Расточка, рядом с остановкой «Строительная». Лужа растянулась на весь тротуар, поэтому пешеходам приходится обходить участок по снегу. При желании можно пройти и по самой луже, если на вас надежные резиновые сапоги. Глубина водоема — около 10 сантиметров. Рельеф дна бугристый, и, судя по количеству грязи, если под водой и есть асфальт, то он в плохом состоянии. Еще более неприятной проблему делает то, что в луже плавает много мусора: бычки от сигарет, бумажки, пластиковые обертки. Даже когда водоем высохнет, всё это останется на земле.

