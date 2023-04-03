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Фоторепортаж

Гони волну. Журналист НГС в длинном красном платье измерила глубину луж — очень мокрый фоторепортаж (и видео)

По тротуарам потекли реки, а на дорогах разлились озера

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На этот раз мы решили отнестись к городским проблемам с юмором и отправили журналиста НГС измерять глубину новосибирских луж в длинном красном платье

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У каждого сезона в Новосибирске есть свой символ. Зимой — сугробы, летом — вонь, осенью — грязь, а весной — лужи. Стоит отметить, что довольно часто явления комбинируются друг с другом. Март не стал исключением, и как только в городе потеплело выше 0 градусов, проезжие части и тротуары заполнила вода. Список мест, где уже можно передвигаться вплавь, можно продолжать довольно долго. Корреспонденты НГС решили сами проехать и обследовать некоторые проблемные места. Посмотрите, что из этого вышло.

Озеро на Расточке

В любой другой обуви, кроме резиновых сапог, ноги вымокнут очень быстро

В любой другой обуви, кроме резиновых сапог, ноги вымокнут очень быстро

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Первое место, куда мы отправились, находится на улице Мира в микрорайоне Расточка, рядом с остановкой «Строительная». Лужа растянулась на весь тротуар, поэтому пешеходам приходится обходить участок по снегу. При желании можно пройти и по самой луже, если на вас надежные резиновые сапоги. Глубина водоема — около 10 сантиметров. Рельеф дна бугристый, и, судя по количеству грязи, если под водой и есть асфальт, то он в плохом состоянии. Еще более неприятной проблему делает то, что в луже плавает много мусора: бычки от сигарет, бумажки, пластиковые обертки. Даже когда водоем высохнет, всё это останется на земле.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева шутит: «Я чувствую себя принцессой на озере»

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Следующее место — улица Журинская, проезд между Центром гигиены и эпидемиологии Новосибирской области, деловым центром «Техноком» и зданием на Фрунзе, 84. Дорога предназначена для проезда автомобилей, но рядом с ней на относительно сухих участках паркуются машины. Выходя из них, можно не рассчитать расстояние и сильно промочить ноги. По ощущениям корреспондента НГС, в самом глубоком месте ноги уходили под воду примерно на 20 сантиметров. Когда по луже проезжает автомобиль, то по водоему идут волны, из-за которых лужа растекается сильнее. Как и на улице Мира, дно не видно из-за грязи, но можно предположить, что покрытие здесь неровное, поэтому и летом проехать будет сложно.

От автомобилей по лужам идут волны и разлетаются брызги

От автомобилей по лужам идут волны и разлетаются брызги

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Еще один проблемный участок — улица Вознесенская в Кировском районе. Несмотря на потепление, снег здесь растаял не полностью, поэтому у местных два варианта — либо идти по воде, либо по неровному скользкому снегу.

Пробираться здесь непросто

Пробираться здесь непросто

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Автомобилистам здесь тоже непросто. Если машине часто приходится ездить по лужам, то это может плохо повлиять на ее техническое состояние. Например, поршни тормозных суппортов и направляющие могут закиснуть, после чего их начнет подклинивать.

Вода может попасть и на придомовые участки

Вода может попасть и на придомовые участки

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А такая ситуация сложилась в Акатуйском жилмассиве. 28 марта в мэрии заявили, что в Новосибирске почистили 30% ливневок. Глядя на это фото, можно предположить, что до отдаленных районов города коммунальщики еще не добрались.

Пешеходам приходится передвигаться вдоль затопленной дороги

Пешеходам приходится передвигаться вдоль затопленной дороги

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Особенно неудобно пересекать городские реки на машинах с низким клиренсом

Особенно неудобно пересекать городские реки на машинах с низким клиренсом

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Вода на проезжей части смешалась с грязью

Вода на проезжей части смешалась с грязью

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Парковки тоже оказываются затопленными

Парковки тоже оказываются затопленными

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На этой неделе в Новосибирске ожидается похолодание <a href="https://ngs.ru/text/spring/2023/03/29/72173822/" class="_" target="_blank">до -13 градусов</a>. Дороги, которые затоплены сейчас, из-за этого рискуют превратиться в несанкционированные катки

На этой неделе в Новосибирске ожидается похолодание до -13 градусов. Дороги, которые затоплены сейчас, из-за этого рискуют превратиться в несанкционированные катки

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Когда на всех дорогах почистят ливневки — неизвестно

Когда на всех дорогах почистят ливневки — неизвестно

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Дублер улицы Петухова оказался под водой

Дублер улицы Петухова оказался под водой

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На пересечении улиц Полтавской и 9-й Гвардейской дивизии ситуация немного лучше

На пересечении улиц Полтавской и 9-й Гвардейской дивизии ситуация немного лучше

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Трамваям, которые в Новосибирске с трудом можно назвать комфортным общественным транспортом, приходится проезжать по затопленным путям

Трамваям, которые в Новосибирске с трудом можно назвать комфортным общественным транспортом, приходится проезжать по затопленным путям

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Весеннее фото из Троицкого сквера. Аллея выглядит неухоженной не столько из-за воды, сколько из-за неровностей на тротуаре и мусора

Весеннее фото из Троицкого сквера. Аллея выглядит неухоженной не столько из-за воды, сколько из-за неровностей на тротуаре и мусора

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На улице Танкистов можно встретить проблемы, как и на других дорогах Кировского района. Рядом с проезжей частью лежат горы грязного снега, и во время оттепели вода стекает прямо на асфальт.

Тем, кто идет мимо, нужно быть внимательными, потому что есть риск оказаться в брызгах с проезжей части

Тем, кто идет мимо, нужно быть внимательными, потому что есть риск оказаться в брызгах с проезжей части

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В Станиславском жилмассиве затопленными оказались и дворы

В Станиславском жилмассиве затопленными оказались и дворы

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Из-за воды на дорогах сложно разглядеть разметку

Из-за воды на дорогах сложно разглядеть разметку

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Не только на левом берегу, но и в центре Новосибирска, на улице Горького, дороги оказались затоплены. Конечно, здесь вода не доходит до уровня дна автомобилей, но машины всё равно покрываются налетом из грязи и пыли.

Наглядный пример того, почему в таких условиях нужно держаться подальше от проезжей части

Наглядный пример того, почему в таких условиях нужно держаться подальше от проезжей части

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Носить белые кроссовки в Новосибирске весной могут только очень аккуратные модники

Носить белые кроссовки в Новосибирске весной могут только очень аккуратные модники

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Не все автомобилисты сбавляют скорость на таких участках

Не все автомобилисты сбавляют скорость на таких участках

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Даже на пешеходных переходах вас могут окатить из лужи

Даже на пешеходных переходах вас могут окатить из лужи

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Уже скоро снег растает

Уже скоро снег растает

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До лета осталось 59 дней

До лета осталось 59 дней

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Накануне НГС показывал в онлайн-трансляции снимки с новосибирских улиц, которые оказались под водой. В некоторых местах собрались «озера», талые воды дошли и до станции метро «Гагаринская».

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