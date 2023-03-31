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Автомобиль врезался в трамвай в Новосибирске

ДТП произошло в Центральном районе города

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В городе столкнулись трамвай № 13 и автомобиль Hyundai Solaris

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Днем 31 марта в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Центральном районе города. Трамвай № 13 и автомобиль Hyundai Solaris столкнулись на пересечении улиц Мичурина и Достоевского.

— На месте работают сотрудники ДПС, информации о пострадавших не поступало, — указано в сообщении.

На улице Достоевского затруднено движение

На улице Достоевского затруднено движение

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По данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице Достоевского затруднено движение. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне в Новосибирске на улице Писарева автомобиль сбил 71-летнюю женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода. Сибирячка получила травмы, несовместимые с жизнью.

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ТрамвайДТПЦентральный район
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