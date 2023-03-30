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Автомобиль сбил насмерть женщину на Писарева — фото с места происшествия

ДТП произошло в Центральном районе Новосибирска

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На месте ДТП работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа

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Днем 30 марта в Центральном районе Новосибирска белый автомобиль HAVAL насмерть сбил 71-летнюю женщину на улице Писарева.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел в 12:55. 41-летний водитель автомобиля HAVAL двигался по улице Писарева и, когда повернул на Островского, наехал на женщину, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

— В результате ДТП пешеход — женщина 1952 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью, — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, на месте ДТП работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске Volkswagen Touareg врезался в фуру. В результате ДТП пострадали водитель кроссовера и двое маленьких детей.

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