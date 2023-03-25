Слишком богатые для троллейбусов: в «Европейский берег» решили пустить новый транспорт — жители пожаловались президенту

Власти решили пустить в «Европейский берег» новые красивые троллейбусы, но некоторые жители этому решению совсем не обрадовались. Они решили, что троллейбусы будут стоять в пробке по утрам, как и все остальные жители, а пересаживаться в них всё равно никто не будет — по статусу не положено. Троллейбусы, считает один из общественников, сделают район небезопасным, а проблему с заторами не решат. Возмущенные жители написали письмо президенту, угрожают выйти с плакатами и перекрыть Большевистскую. Корреспондент НГС поговорила с активистами микрорайона, с застройщиком и урбанистом.
По статусу не положено на троллейбусах ездить
Общественный совет «Европейского берега» узнал о том, что в микрорайон собираются продлить маршрут троллейбуса
Троллейбус хотят пустить по улице Владимира Заровного — дорога муниципальная, но жители считают ее своей внутриквартальной. Местные общественники отмечают, что трафик внутри микрорайона высокий и жители «Евроберега» не могут выехать из него по утрам. Троллейбусы, считают в местном ТОС, только усугубят ситуацию.
— Сейчас у нас проживает чуть меньше 10 тысяч жителей. Основной застройщик, компания «Брусника», сдает в год один или два дома, прирост населения у нас хороший, район очень компактный. Никто не против общественного транспорта, но то, как это реализовано и как это было решено, вызвало большой диссонанс среди жителей микрорайона, — объясняет член ТОС «Евроберег» Артем Громов. — У нас жилмассив среднего сегмента, почти у каждой семьи есть автомобиль, а часто на семейство приходится два автомобиля, и трафик внутри жилмассива очень высокий. И когда мы поняли, что по внутриквартальному проезду будут ездить троллейбусы каждые пятнадцать минут и для них будет организовано три остановки, мы, конечно, начали говорить, что против. Нам эта идея не понравилась.
Опрос о продлении троллейбусного маршрута провели на сайте ЦУГАЭТ. Артем возмущается, что его проводили без регистрации и голосовали не только жители «Евроберега». По окончании голосования выяснилось, что 46,9% высказались за продление, а 51,9% — против.
— Мы назначили встречу в мэрии. Нам сказали: «Ребята, радуйтесь, с июня у вас поедут троллейбусы по жилмассиву». Но мы сказали, что у нас 90% людей против. «Да не может быть, мы проводили онлайн-голосование, и половина за». В домовых чатах все говорят, что это просто ужасное решение, антисоциальное, — объяснил Артем.
Он также не хочет, чтобы по микрорайону ездили люди, которые там не живут, и в качестве примера говорит о гуляющих на набережной, которые приезжают из других районов и оставляют за собой мусор. По данным мужчины, в новой школе, которую планируют открыть в сентябре, только около половины учащихся будут жителями микрорайона — остальных, уверен Артем, будут привозить со всего города на машинах. На троллейбусах, уверен он, дети ездить не будут.
— Я не хочу обидеть ни в коем случае ни пятый, ни шестой жилмассив, но у нас контингент. В школе будут учиться по прописке дети чиновников, бизнесменов и так далее. Это одна из самых современных школ Новосибирска, и туда пойдут те люди, которые должны туда пойти по статусу своих родителей. И подвозить туда будут именно на личном авто, — рассуждает Артем Громов.
Члены ТОС самостоятельно провели поквартирное голосование и на момент публикации собрали 2,5 тысячи голосов с подписями, адресами и телефонами. По статистике общественников, около 7% жителей проголосовали за троллейбус.
— Как общественный транспорт может разгружать пробки, если Большевистская загружена? Вы понимаете, жилмассив не пересядет со своего личного транспорта на общественный. Потому что с «Кедрового» люди не будут ездить на троллейбусах — люди, у которых доход выше среднего. Потому что они так привыкли, потому что это их образ жизни, — убежден Артем Громов.
Общественный совет «Евроберега» написал письма на имя президента и в прокуратуру Новосибирской области и планирует устроить акцию: выйти с плакатами, перекрыв улицу Большевистскую. По словам Артема, на нее готовы выйти около 100 человек.
— Давайте откровенно говорить, что за счет нашего жилмассива пытаются решить проблему общественного транспорта. Не за счет того, чтобы расширить улицу Большевистскую, — говорит мужчина. — Более того, все, кто пользуется общественным транспортом, скажут, что уехать из нашего жилмассива нет никаких проблем. Мы еще опасаемся, что за троллейбусами потянутся автобусы, потом потянутся маршрутки.
«Евроберег», по словам Артема, встает в пробках утром и вечером. Ситуация ухудшается летом, когда автомобилисты стремятся объехать через жилмассив пробку. Активисты даже обсуждали, как перекрыть въезд «объезжающим», но столкнулись с законом, который это запрещает.
— Муниципальная дорога проходит по нашему жилмассиву. Мы в этом не виноваты, нас об этом никто не предупреждал. Мы лишь просим не пускать троллейбусы по нашей дороге, — говорит общественник.
Артем предлагает пустить эти троллейбусы через «какой-то другой микрорайон». В мэрии активистам сказали, что маршрут уже спроектирован.
«Не сложно дойти до остановки»
Местная жительница Клавдия (имя изменено по ее просьбе) тоже выступает против троллейбуса в «Европейском береге». В жилмассиве идет постоянная стройка, и выехать становится с каждым годом труднее, объясняет она.
— Дороги оставляют желать лучшего. В этом году ситуация усугубилась: зимой почему-то снег убирали, перекрывая несколько раз полностью сразу два основных выезда из микрорайона. То есть ни жители не могут выехать в такой ситуации, ни общественный транспорт не заедет и не выедет, — рассказала Клавдия.
Кроме того, добавила она, в микрорайоне не хватает парковок и многие владельцы паркуют машины вдоль улицы.
— Мне сложно представить, как там будет проезжать транспорт. Тем, кто живет в «Евробереге», не сложно дойти до остановки общественного транспорта, их несколько в разных сторонах. Но проблема в том, что транспорта там не дождешься — ни до «Речного», ни до центра, — пожаловалась девушка.
Троллейбус эту проблему, по ее мнению, решить не сможет: ехать до центра на общественном транспорте долго, и как назло в часы пик в районе площади Будагова начинаются ремонтные работы. Так что, рассуждает она, вопрос не в том, пускать или нет через «Европейский берег» троллейбус, а в том, что город в принципе не пригоден для жизни.
«Для выгоды нужно всего лишь 3 человека»
Власти обязаны обеспечить транспортную доступность для «Евроберега» по нормативам, пишет телеграм-канал SibNOVO со ссылкой на источник в мэрии Новосибирска. Ближайшая остановка должна быть в 400 метрах от дома, но сегодня расстояние от самых удаленных домов «Европейского берега» до остановки на Большевистской в два раза больше — 800 метров. Опрос на сайте ЦУГАЭТ показывает, что люди, которые хотят пользоваться общественным транспортом в «Европейском береге», есть. И любой из них может написать жалобу в прокуратуру, которая обяжет мэрию поставить остановку и провести в микрорайон общественный транспорт — даже если остальные жители против. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать конфликтную ситуацию.
Новосибирский урбанист Вячеслав Удинцев отмечает, что для города общественный транспорт и троллейбус — это всегда хорошо.
— По действующим нормативам, в среднем количество машино-мест — это половина от всех квартир. Довод, что у каждого есть автомобиль, ошибочный. Не нужно забывать, что есть дети, пенсионеры, люди без водительских прав, которые не могут водить автомобиль. Для них троллейбус — это единственный удобный путь к центру города, — рассуждает урбанист. — Люди могут отказаться от автомобиля, чтобы в комфортном транспорте доехать до метро и без пробок попасть на работу, учебу или на досуг.
Остановки в пешей доступности для жителей «Европейского берега» находятся на магистральной трассе — там установлен наземный переход, который усложняет его доступность для многих жителей.
— Микрорайон развивается, и количество жителей будет расти. Дороги внутренние вряд ли расширят, да и невозможно это уже. Большевистская тоже не будет расширяться. На эти грабли Новосибирск постоянно наступает: тратит деньги на строительство четвертого моста вместо закупки трамваев и общественного транспорта, — добавляет Вячеслав Удинцев.
Урбанист предполагает, что если на Большевистской выделят полосу под общественный транспорт, то это может стать спасением от пробок. При этом от наличия троллейбуса в микрорайоне победят и автомобилисты: Вячеслав Удинцев уверен, что вместо автомобиля и такси многие жители могут выбрать общественный транспорт и нагрузка на улицу снизится. Для этого достаточно всего трех человек, которые сменят автомобиль на троллейбус.
На практике загруженность троллейбусов гораздо выше. Жители городов выбирают общественный транспорт, если он быстрый и комфортный, заключает урбанист.
Застройщик же предложил для развития «Европейского берега» другой вариант.
— С нашей точки зрения, троллейбусное движение по Заровного — не единственное возможное решение. Автовладельцы здесь часто нарушают правила парковки, из-за чего пропускная способность дороги снижается. В этих условиях использование крупногабаритного общественного транспорта не выглядит достаточно эффективным, — сообщили в пресс-службе «Брусники», отметив, что лучше всего было бы пустить по улице Владимира Заровного маршрутку.
Новые троллейбусы «Горожанин», какие хотят пустить по «Европейскому берегу», уже есть на некоторых маршрутах в Новосибирске. В феврале корреспондент НГС проехалась на таком утром в час пик, чтобы понять, какие преимущества есть у «Горожан» и насколько они необходимы.