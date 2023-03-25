Слишком богатые для троллейбусов: в «Европейский берег» решили пустить новый транспорт — жители пожаловались президенту

— Мы назначили встречу в мэрии. Нам сказали: «Ребята, радуйтесь, с июня у вас поедут троллейбусы по жилмассиву». Но мы сказали, что у нас 90% людей против. «Да не может быть, мы проводили онлайн-голосование, и половина за». В домовых чатах все говорят, что это просто ужасное решение, антисоциальное, — объяснил Артем.

Он также не хочет, чтобы по микрорайону ездили люди, которые там не живут, и в качестве примера говорит о гуляющих на набережной, которые приезжают из других районов и оставляют за собой мусор. По данным мужчины, в новой школе, которую планируют открыть в сентябре, только около половины учащихся будут жителями микрорайона — остальных, уверен Артем, будут привозить со всего города на машинах. На троллейбусах, уверен он, дети ездить не будут.