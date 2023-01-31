В «Европейский берег» решили запустить троллейбусы: видео из депо

С 1 февраля в Новосибирске выпускают на линию новые троллейбусы с автономным ходом. В этом видео смотрите, как выглядит новый транспорт, собранный в Уфе.
Троллейбусы будут ходить по маршруту
Транспорт из первой партии будет ходить по маршруту
С 1 февраля в Новосибирске выпускают на линию новые троллейбусы с автономным ходом. В этом видео смотрите, как выглядит новый транспорт, собранный в Уфе.
Троллейбусы будут ходить по маршруту
По теме
08 декабря 2022, 15:30Новые троллейбусы для Новосибирска купят за счет городского и областного бюджетов
24 августа 2022, 08:30Этим вагонам по 37 лет. Показываем самые старые новосибирские поезда метро, трамваи и троллейбусы
19 августа 2022, 08:30Подержанные трамваи и «троллейбусы как дрова». Сравниваем транспорт в Новосибирске с другими городами
24 августа 2022, 20:15Новые автобусы с кондиционерами и видеонаблюдением пустят по маршруту с Плющихи на левый берег
19 августа 2022, 21:40С кондиционером и видеонаблюдением: на маршрут