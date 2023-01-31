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В «Европейский берег» решили запустить троллейбусы: видео из депо

Транспорт из первой партии будет ходить по маршруту № 36

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Модель нового троллейбуса с автономным ходом называется «Горожанин» — в прошлом году ее тестировали в Новосибирске

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

С 1 февраля в Новосибирске выпускают на линию новые троллейбусы с автономным ходом. В этом видео смотрите, как выглядит новый транспорт, собранный в Уфе.

Троллейбусы будут ходить по маршруту № 36 («Лазурная» — «Новосибирск Главный»). Транспорт из новой партии (которая придет в этом году) распределят еще по нескольким маршрутам. Один из них — до жилмассива «Европейский берег». Подробности — в репортаже из троллейбусного депо.

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