«Разорвало на две части»: на новосибирской трассе «Лада» попала в смертельное ДТП

Два человека погибли в ДТП в Татарском районе Новосибирской области 23 марта.
Водитель Lada Kalina около 15:20 вылетел на встречную полосу автодороги Р-254 «Иртыш»: там он столкнулся с грузовиком Iveco, а потом и с грузовым Mercedes. Об этом рассказали в ГИБДД региона.
— В результате происшествия водитель автомобиля Lada и женщина-пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Возраст и личности погибших устанавливается, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
В результате ДТП автомобиль Iveco съехал в кювет, Lada Kalina, вероятно, не подлежит восстановлению.
— Мужчина и женщина скончались на месте, их просто разорвало на две части, — рассказал паблику «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» очевидец аварии.
22 марта водитель УАЗ погиб после столкновения с грузовым Mercedes под Новосибирском.