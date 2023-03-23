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СрочноСмертельное ДТП с «Ладой»
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«Разорвало на две части»: на новосибирской трассе «Лада» попала в смертельное ДТП

После лобового столкновения с фурой российский хетчбэк разнесло по всей дороге

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По какой причине водитель Lada вылетел на встречку, пока неизвестно

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Два человека погибли в ДТП в Татарском районе Новосибирской области 23 марта.

Водитель Lada Kalina около 15:20 вылетел на встречную полосу автодороги Р-254 «Иртыш»: там он столкнулся с грузовиком Iveco, а потом и с грузовым Mercedes. Об этом рассказали в ГИБДД региона.

— В результате происшествия водитель автомобиля Lada и женщина-пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Возраст и личности погибших устанавливается, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате ДТП автомобиль Iveco съехал в кювет, Lada Kalina, вероятно, не подлежит восстановлению.

— Мужчина и женщина скончались на месте, их просто разорвало на две части, — рассказал паблику «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» очевидец аварии.

22 марта водитель УАЗ погиб после столкновения с грузовым Mercedes под Новосибирском.

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