«Разорвало на две части»: на новосибирской трассе «Лада» попала в смертельное ДТП

Два человека погибли в ДТП в Татарском районе Новосибирской области 23 марта.

Водитель Lada Kalina около 15:20 вылетел на встречную полосу автодороги Р-254 «Иртыш»: там он столкнулся с грузовиком Iveco, а потом и с грузовым Mercedes. Об этом рассказали в ГИБДД региона.

