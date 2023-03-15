S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Китай — сколько придется потратить на перелет

Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Китай в город Урумчи. Как сообщили в пресс-службе компании, первый полет запланирован на
По данным официального сайта компании, билет в одну сторону
При этом билет обратно в Новосибирск из Урумчи на
Так, на билеты в Китай без багажа туда и обратно придется потратить примерно 28 тысяч рублей. Полеты будут выполнять на Boeing
— В салоне могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и 8 — в бизнес-классе, — говорится в сообщении S7.
Недавно авиакомпания S7 объявила о том, что запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай.