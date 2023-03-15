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S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Китай — сколько придется потратить на перелет

Самолеты будут летать до крупного города Урумчи

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Время в полете составит от 2 часов 25 минут

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Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Китай в город Урумчи. Как сообщили в пресс-службе компании, первый полет запланирован на 27 мая, самолеты будут летать туда и обратно раз в неделю.

По данным официального сайта компании, билет в одну сторону 27 мая на одного человека без багажа обойдется более чем в 15 тысяч рублей. Вылет из Новосибирска запланирован в 23:55, время в полете — 2 часа 25 минут.

Если вылететь из Новосибирска ночью по местному времени, то в Китай самолет приземлится также ночью по местному времени

Если вылететь из Новосибирска ночью по местному времени, то в Китай самолет приземлится также ночью по местному времени

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При этом билет обратно в Новосибирск из Урумчи на 28 мая стоит дешевле. Без багажа за одного пассажира придется отдать чуть больше 13 тысяч рублей. Обратно время в полете составит — 2 часа 45 минут.

Полет обратно в Новосибирск будет на 20 минут дольше

Полет обратно в Новосибирск будет на 20 минут дольше

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Так, на билеты в Китай без багажа туда и обратно придется потратить примерно 28 тысяч рублей. Полеты будут выполнять на Boeing 737–800.

— В салоне могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и 8 — в бизнес-классе, — говорится в сообщении S7.

Недавно авиакомпания S7 объявила о том, что запускает прямые рейсы из Новосибирска в Дубай.

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