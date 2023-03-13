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Еженедельные перелеты запустят из новосибирского аэропорта Толмачево в Китай и обратно

Рейсы между Новосибирском и Урумчи будут выполняться один раз в неделю в каждое направление

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S7 Airlines — название авиакомпании «Сибирь» после ребрендинга

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Авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске новых прямых рейсов в Китай из Новосибирска и Иркутска с конца мая.

— S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая на комфортабельных лайнерах Boeing 737–800. В салоне могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь — в бизнес-классе, — говорится в сообщении S7.

Рейсы Новосибирска в Урумчи рейсы будут выполняться раз в неделю. Вылет — по субботам в 23:55 по местному времени, прибытие — в 03:20, тоже по местному. Обратно из Урумчи самолет будет вылетать в 04:20 воскресенья, прибытие в Новосибирск — в 06:06.

Ранее новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что 8 пассажиров самолета S7 Airlines не смогли улететь из Новосибирска. Их пересадили на другой рейс из-за нехватки мест на борту самолета.

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