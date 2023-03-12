«С санками они бы как поперли!» Новосибирцы отреагировали на эксперимент НГС с коляской и поликлиникой

— Ну а я так, прогулявшись с коляской по нечищеным дорогам, потеряла беременность. Кровотечение, скорая, всё, нет малыша семи недель, — пишет одна из читательница.

— Возле этой поликлиники редко чистят снег, колея жутчайшая, и без коляски там идти страшно: поскользнуться и упасть проще простого. Весной подтаивает и в ямах в ледяной колее образуются лужи, — подтвердил наличие проблемы с уборкой улиц другой читатель.



«Эта мамочка как с Луны»