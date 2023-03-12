«С санками они бы как поперли!» Новосибирцы отреагировали на эксперимент НГС с коляской и поликлиникой

Эксперимент НГС с походом в поликлинику по нечищенным дорогам с детской коляской читатели НГС восприняли по-разному. Кто-то согласился с актуальностью проблемы, кто-то привычно прошелся по чиновникам. Другие — свели споры о качестве уборки дорог к коляске, используемой для нашего эксперимента. Приводим самые интересные комментарии.
«Я так беременность потеряла»
Часть новосибирцев поделились наболевшим.
— Ну а я так, прогулявшись с коляской по нечищеным дорогам, потеряла беременность. Кровотечение, скорая, всё, нет малыша семи недель, — пишет одна из читательница.
— Возле этой поликлиники редко чистят снег, колея жутчайшая, и без коляски там идти страшно: поскользнуться и упасть проще простого. Весной подтаивает и в ямах в ледяной колее образуются лужи, — подтвердил наличие проблемы с уборкой улиц другой читатель.
«Эта мамочка как с Луны»
Часть комментаторов решили сделать виноватой саму женщину, которая приняла участие в нашем эксперименте.
— Город, конечно, не чищен, отрицать это глупо. НО! Эта мамочка как с Луны. Зачем ходить по такой погоде с данной коляской. Я имела такую же, она была исключительно для лета. Для зимы использовала либо большую коляску с надувными колесами, либо санки-коляску с секцией колес, — заявила Karmacoma.
— Зимой санки или коляски комбинированные покупать нужно, — согласился Нда...
— Коляска не по сезону. С санками они бы как поперли! — тоже сместил вектор к коляске кулькулятр.
— Наоборот, с коляской ходить гораздо безопаснее и удобнее, вы опираетесь на коляску, поэтому невозможно поскользнуться и упасть, говорю как мама 2 детей. Просто коляску надо было выбирать с нормальными колесами. Всегда ходила одна с коляской хоть в поликлинику, хоть в магазин без проблем, — уверен Гость.
«Ногами пройти невозможно»
С тем, что дело в коляске, согласны не все.
— В городе ногами пройти не всегда возможно, везде снежные горы, и это считают нормальным, и вместо этого многие винят женщину за неподходящую коляску?.. Люди, вы вообще люди? Купить специальную зимнюю коляску? На что? Не все имеют возможность. Может быть, и эту коляску они не покупали — как вариант подарили, отдали и
Эксперимент записывался на видео:
Ранее прокуратура Новосибирска заставила убрать снег с тротуара у остановки после публикации в СМИ.