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Прокуратура Новосибирска заставила убрать снег с тротуара у остановки после публикации в СМИ

Кучу снега оставили после уборки посреди тротуара

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Новосибирцы не могли подойти к остановке из-за снега

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В Новосибирске прокуратура провела проверку после публикации в СМИ о заваленных снегом остановке и тротуаре возле школы. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, снег после уборки перекрыл подход к остановке в Плющихинском жилмассиве.

Снег после уборки оказался на тротуаре

Снег после уборки оказался на тротуаре

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— Проведенной прокуратурой Октябрьского района проверкой установлено, что сотрудниками дорожно-эксплуатационного учреждения после проведения работ по очистке автомобильных дорог от снега на остановочной платформе «Виталия Потылицына» оставлены снежные валы, — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Руководителю МКУ «ДЭУ-1» прокурор вынес представление. После этого снег с остановки убрали.

Вчера, 2 марта, в Новосибирске на одном из участков улицы Ленина дорожная техника сгребла толстый снежный наст, который сложили на парковочных местах.

Плющихинский жилмассивОстановкаСнегТротуары
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