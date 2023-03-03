Прокуратура Новосибирска заставила убрать снег с тротуара у остановки после публикации в СМИ

В Новосибирске прокуратура провела проверку после публикации в СМИ о заваленных снегом остановке и тротуаре возле школы. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, снег после уборки перекрыл подход к остановке в Плющихинском жилмассиве.
— Проведенной прокуратурой Октябрьского района проверкой установлено, что сотрудниками дорожно-эксплуатационного учреждения после проведения работ по очистке автомобильных дорог от снега на остановочной платформе «Виталия Потылицына» оставлены снежные валы, — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Руководителю МКУ «ДЭУ-1» прокурор вынес представление. После этого снег с остановки убрали.
Вчера, 2 марта, в Новосибирске на одном из участков улицы Ленина дорожная техника сгребла толстый снежный наст, который сложили на парковочных местах.