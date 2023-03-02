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На улице Ленина вместо машин припарковался снег — фото из неубранного центра города

Водители не могут ставить автомобили под углом — только параллельно

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Машины стоят вдоль

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В Новосибирске на одном из участков улицы Ленина дорожная техника сгребла толстый снежный наст, который сложили на парковочных местах.

Речь идет о городской парковке перед «Универсамом» на Ленина, 10, ближний к проезжей части ряд (второй почищенный ряд за оранжевыми столбиками принадлежит «Универсаму»).

В результате такой уборки искусственно занижено число парковочных мест в этом напряженном районе центра, затруднен сам процесс парковки. Ранее машины становились под углом, теперь — только параллельно.

Снег сложили в кучи

Снег сложили в кучи

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НГС не раз рассказывал о проблемах на этом участке земли, приводил пример, как владельцы «Универсама» тщательно чистят свою половину стоянки, а городская половина засыпана снегом.

Мы запросили мэрию Новосибирска, будут ли предприняты меры по наведению порядка в этой центральной части города, ответ мы вам сообщим.

Проблемы с парковой водители в Новосибирске решают по-разному, например, они захватили себе новейшую велодорожку, которую открывал мэр.

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