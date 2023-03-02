На улице Ленина вместо машин припарковался снег — фото из неубранного центра города

В Новосибирске на одном из участков улицы Ленина дорожная техника сгребла толстый снежный наст, который сложили на парковочных местах.
Речь идет о городской парковке перед «Универсамом» на Ленина, 10, ближний к проезжей части ряд (второй почищенный ряд за оранжевыми столбиками принадлежит «Универсаму»).
В результате такой уборки искусственно занижено число парковочных мест в этом напряженном районе центра, затруднен сам процесс парковки. Ранее машины становились под углом, теперь — только параллельно.
НГС не раз рассказывал о проблемах на этом участке земли, приводил пример, как владельцы «Универсама» тщательно чистят свою половину стоянки, а городская половина засыпана снегом.
Мы запросили мэрию Новосибирска, будут ли предприняты меры по наведению порядка в этой центральной части города, ответ мы вам сообщим.
Проблемы с парковой водители в Новосибирске решают по-разному, например, они захватили себе новейшую велодорожку, которую открывал мэр.