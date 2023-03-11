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Два грузовика столкнулись в Новосибирской области — один из водителей погиб

На месте аварии затруднено движение

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Второго водителя увезли в больницу с травмами

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Вечером 11 марта в Барабинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, на трассе «Иртыш» столкнулись два грузовика.

— Грузовой автомобиль Mercedes Benz двигался по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. По предварительной информации, на 1165-м км совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo FN под управлением 27-летнего водителя, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП погиб водитель Mercedes Benz, его личность устанавливает полиция. Водителя Volvo FN с серьезными травмами доставили в больницу.

Движение на участке затруднено. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске автомобиль KIA Sorento на улице Титова Ленинского района сбил девушку с собакой. Пострадавшую забрала скорая помощь, а подозреваемый виновник ДТП скрылся с места аварии.

ДТПСмертельное ДТПНовосибирская область
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