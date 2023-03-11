Два грузовика столкнулись в Новосибирской области — один из водителей погиб

Вечером 11 марта в Барабинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, на трассе «Иртыш» столкнулись два грузовика.
— Грузовой автомобиль Mercedes Benz двигался по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. По предварительной информации, на
В результате ДТП погиб водитель Mercedes Benz, его личность устанавливает полиция. Водителя Volvo FN с серьезными травмами доставили в больницу.
Движение на участке затруднено. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Новосибирске автомобиль KIA Sorento на улице Титова Ленинского района сбил девушку с собакой. Пострадавшую забрала скорая помощь, а подозреваемый виновник ДТП скрылся с места аварии.