KIA Sorento сбил девушку с болонкой на остановке: собака погибла, водителя ищет ГИБДД

В Новосибирске вечером 10 марта, в 20:05, автомобиль KIA Sorento на улице Титова Ленинского района сбил девушку с собакой. Пострадавшую забрала скорая помощь, а автомобиль скрылся с места аварии.
Как рассказала НГС свидетельница ДТП Елена (имя изменено), пострадавшую зовут Виктория.
— Девушку увезла скорая, когда я подошла. Собаку забрала семейная пара, правда, собачка не выжила. Порода болонка, мелкая совсем, — поделилась Елена.
После того как Елена начала искать свидетелей ДТП, откликнулась жительница Новосибирска Марина. Она рассказала, что, возможно, виновата в ДТП.
— Женщина утверждает, что выходила из машины, на деле же сбивший Вику человек уехал с места происшествия сразу, — высказала сомнение Елена.
В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что продолжается поиск водителя.
— Неустановленный водитель двигался по улице Титова со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Троллейной, и у дома 40 по улице Титова совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, женщина (личность не установлена, возраст — приблизительно 30 лет), — рассказали в ГИБДД.
Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение с различными травмами. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.
Вечером 10 марта на Ленинск-Кузнецкой трассе в Тогучинском районе произошло лобовое ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.