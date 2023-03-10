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Последствия лобового ДТП в Новосибирской области сняли на видео

На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД

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По словам очевидцев, столкнулись фура и кроссовер

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Вечером 10 марта на Ленинск-Кузнецкой трассе в Тогучинском районе произошло лобовое ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии и опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Инцидент Новосибирск

— Недалеко от поворота на Лекарственное произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись фура и кроссовер Hyundai ix35. От удара фура снесла ограждение и ушла вниз, — написал автор поста.

По словам очевидцев, на месте ДТП работают скорая и сотрудники ГИБДД.

Журналист НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ так и не поступил.

Ранее в Новосибирске на Северном объезде произошло массовое ДТП. Из-за аварии движение на трассе было затруднено.

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ДТПАварияНовосибирская область
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