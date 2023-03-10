Последствия лобового ДТП в Новосибирской области сняли на видео

Вечером 10 марта на Ленинск-Кузнецкой трассе в Тогучинском районе произошло лобовое ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии и опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Недалеко от поворота на Лекарственное произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись фура и кроссовер Hyundai ix35. От удара фура снесла ограждение и ушла вниз, — написал автор поста.
По словам очевидцев, на месте ДТП работают скорая и сотрудники ГИБДД.
Журналист НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ так и не поступил.
Ранее в Новосибирске на Северном объезде произошло массовое ДТП. Из-за аварии движение на трассе было затруднено.