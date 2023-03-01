Сотни новосибирских детей не попали в школы из-за сильной метели

1 марта был сорван подвоз учеников в школы Новосибирской области. Причина — сильная метель и плохая видимость на дорогах, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД).
Особенно остро непогоду сегодня ощутили жители Чановского района. Там в школы не подвезли 234 ученика из 16 населенных пунктов.
— За прошедшие сутки были зафиксированы перерывы в рейсовом сообщении на 6 маршрутах в Куйбышевском районе. В настоящее время проезд возобновлен, — сообщили в дорожном управлении.
Сейчас на областных дорогах работает 938 единиц техники. Движение возобновлено везде.
Накануне, из-за непогоды сотрудники МЧС ограничили проезд пассажирского транспорта по трассе Новосибирск — Омск. Ограничения были сняты