Водитель автобуса высадил 15-летнего школьника на мороз — Следственный комитет начал проверку

В поселке Толмачево водитель автобуса высадил 15-летнего мальчика, из-за того, что школьник не смог оплатить проезд. Следственный комитет начал проверку по данному факту.
— 14 февраля 2023 года водитель маршрутного автобуса в поселке Толмачево высадил 15-летнего мальчика из-за того, что он не смог оплатить проезд в связи с тем, что терминал не работал, а наличных у подростка не было. Мальчик не доехал до нужной остановки и был вынужден идти пешком, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Водителя автобуса проверят на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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