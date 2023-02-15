Водитель автобуса высадил 15-летнего школьника на мороз — Следственный комитет начал проверку

— 14 февраля 2023 года водитель маршрутного автобуса в поселке Толмачево высадил 15-летнего мальчика из-за того, что он не смог оплатить проезд в связи с тем, что терминал не работал, а наличных у подростка не было. Мальчик не доехал до нужной остановки и был вынужден идти пешком, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

