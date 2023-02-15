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Водитель автобуса высадил 15-летнего школьника на мороз — Следственный комитет начал проверку

Водителя проверят на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров

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Подростку пришлось идти пешком

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В поселке Толмачево водитель автобуса высадил 15-летнего мальчика, из-за того, что школьник не смог оплатить проезд. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

— 14 февраля 2023 года водитель маршрутного автобуса в поселке Толмачево высадил 15-летнего мальчика из-за того, что он не смог оплатить проезд в связи с тем, что терминал не работал, а наличных у подростка не было. Мальчик не доехал до нужной остановки и был вынужден идти пешком, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Водителя автобуса проверят на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Новосибирске 12-летнего мальчика высадили из автобуса № 13 за безбилетный проезд.

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