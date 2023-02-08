Перевозчик накажет кондуктора за высадку 12-летнего ребенка из автобуса № 13 в Новосибирске

В Новосибирске 6 февраля 12-летнего мальчика высадили из автобуса
8 февраля перевозчик Вячеслав Кобенко устроил опознание среди своих сотрудников, чтобы понять, кто из кондукторов замешан в инциденте с высадкой безбилетника. Кондуктор был установлен, сообщил Кобенко корреспонденту НГС: женщину опознали по фото. 9 февраля экипаж автобуса будет объясняться перед начальством.
— Завтра по результатам я приму решение по кондуктору: лишение премии или более жесткое наказание. Как минимум попрошу, чтобы она извинилась перед мальчиком и его мамой. Для юноши мы организуем какой-нибудь праздник, чтобы сгладить неприятное впечатление. Отмечу, что мы раз в месяц инструктируем коллектив о недопустимости высадки несовершеннолетних, за бесплатный проезд молодежи мы компенсируем выпадающий доход кондукторам, — заверил НГС перевозчик Вячеслав Кобенко.
ИП Кобенко обслуживает автобусные маршруты
В январе 2023-го 16-летнюю девушку высадили из рейсового автобуса Новосибирск — Карасук. По словам сибирячки, электронный билет она приобрела заранее, однако из-за того что девушка на 2 минуты опоздала, ее место перепродали.