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Перевозчик накажет кондуктора за высадку 12-летнего ребенка из автобуса № 13 в Новосибирске

У ребенка не прошел платеж по транспортной карте

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В феврале 2021 года года Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без билета

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В Новосибирске 6 февраля 12-летнего мальчика высадили из автобуса № 13 за безбилетный проезд. Как рассказала его мама «Вестям-Новосибирск», мальчик был вынужден идти пешком от остановки «АЗС» до «Улицы Учительской», так как платеж по его транспортной карте не прошел.

8 февраля перевозчик Вячеслав Кобенко устроил опознание среди своих сотрудников, чтобы понять, кто из кондукторов замешан в инциденте с высадкой безбилетника. Кондуктор был установлен, сообщил Кобенко корреспонденту НГС: женщину опознали по фото. 9 февраля экипаж автобуса будет объясняться перед начальством.

— Завтра по результатам я приму решение по кондуктору: лишение премии или более жесткое наказание. Как минимум попрошу, чтобы она извинилась перед мальчиком и его мамой. Для юноши мы организуем какой-нибудь праздник, чтобы сгладить неприятное впечатление. Отмечу, что мы раз в месяц инструктируем коллектив о недопустимости высадки несовершеннолетних, за бесплатный проезд молодежи мы компенсируем выпадающий доход кондукторам, — заверил НГС перевозчик Вячеслав Кобенко.

ИП Кобенко обслуживает автобусные маршруты № 1, 13, 29, 31, 34, 55, 60 и 94 в Новосибирске.

В январе 2023-го 16-летнюю девушку высадили из рейсового автобуса Новосибирск — Карасук. По словам сибирячки, электронный билет она приобрела заранее, однако из-за того что девушка на 2 минуты опоздала, ее место перепродали.

Проезд без билетаБезбилетный проездБезбилетные дети
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