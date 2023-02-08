Перевозчик накажет кондуктора за высадку 12-летнего ребенка из автобуса № 13 в Новосибирске

— Завтра по результатам я приму решение по кондуктору: лишение премии или более жесткое наказание. Как минимум попрошу, чтобы она извинилась перед мальчиком и его мамой. Для юноши мы организуем какой-нибудь праздник, чтобы сгладить неприятное впечатление. Отмечу, что мы раз в месяц инструктируем коллектив о недопустимости высадки несовершеннолетних, за бесплатный проезд молодежи мы компенсируем выпадающий доход кондукторам, — заверил НГС перевозчик Вячеслав Кобенко.