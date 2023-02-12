«Работают пожарные и полиция»: автомобиль перевернулся на Большевистской

Вечером 12 февраля в Новосибирске около остановки «Инструментальный завод» на улице Большевистской перевернулся автомобиль Toyota Harrier. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машина столкнулась с другим транспортным средством на дороге.
— При движении в сторону Речного вокзала столкнулись Toyota RAV4 и Toyota Harrier, — указано в сообщении.
Между тем в паблике «Инцидент Новосибирск» уточняется, что на участке ДТП затруднено движение.
— На месте работают пожарные и полиция, — сообщили в паблике.
Информация о ДТП также подтверждается в 2ГИС. По данным сервиса, в результате аварии на дороге образовалась пробка в полтора километра.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирске около ТЦ «Континент» перевернулся внедорожник Ford Explorer. Публикуем видео с последствиями аварии.