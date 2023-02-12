freedom
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 72.79
eur 78.05
Тема дняКричащий новосибирец мешает спать соседям
Все новости
Все новости

«Работают пожарные и полиция»: автомобиль перевернулся на Большевистской

На участке ДТП образовалась пробка

627

Движение на участке затруднено

Поделиться

Вечером 12 февраля в Новосибирске около остановки «Инструментальный завод» на улице Большевистской перевернулся автомобиль Toyota Harrier. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», машина столкнулась с другим транспортным средством на дороге.

— При движении в сторону Речного вокзала столкнулись Toyota RAV4 и Toyota Harrier, — указано в сообщении.

Между тем в паблике «Инцидент Новосибирск» уточняется, что на участке ДТП затруднено движение.

— На месте работают пожарные и полиция, — сообщили в паблике.

Информация о ДТП также подтверждается в 2ГИС. По данным сервиса, в результате аварии на дороге образовалась пробка в полтора километра.

Поделиться

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.


Накануне в Новосибирске около ТЦ «Континент» перевернулся внедорожник Ford Explorer. Публикуем видео с последствиями аварии.

По теме

БольшевистскаяДТППеревернувшаяся машина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter