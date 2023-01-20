В Новосибирске ищут подрядчика для модернизации 10 трамвайных вагонов — за работы заплатят 224 миллиона рублей

Отмечается, что для модернизации одного вагона подрядчик будет использовать кузов, в котором обустроят не менее трех пассажирских дверей. Его выполнят в красных и белых цветах. Максимальная вместимость вагона составит не менее 150 человек, число мест для сиденья — не менее 29. Кабину водителя планируется отделить от пассажирского салона остекленной перегородкой с дверью.

