В Новосибирске ищут подрядчика для модернизации 10 трамвайных вагонов — за работы заплатят 224 миллиона рублей

В Новосибирске объявили аукцион для модернизации трамвайных вагонов. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта по проведению работ составляет более 224,8 миллиона рублей.
Согласно документам, заказчиком закупки выступает МКУ Новосибирска «Горэлектротранспорт» («ГЭТ»). В рамках контракта подрядчик проведет модернизацию десяти трамвайных вагонов модели 71–605.
— Применяемые при модернизации запасные части, агрегаты и материалы должны соответствовать стандартам и требованиям технической документации и подтверждаться документами о качестве изготовителя, — указано в документах.
Отмечается, что для модернизации одного вагона подрядчик будет использовать кузов, в котором обустроят не менее трех пассажирских дверей. Его выполнят в красных и белых цветах. Максимальная вместимость вагона составит не менее 150 человек, число мест для сиденья — не менее 29. Кабину водителя планируется отделить от пассажирского салона остекленной перегородкой с дверью.
— Установить систему информирования и оповещения пассажиров в составе: автоинформатор, лобовое светодиодное табло, боковое светодиодное табло, задний светодиодный номер, внутрисалонная бегущая строка, — сообщается в документах.
Провести модернизацию одного трамвайного вагона необходимо за 60 дней, выполнить все работы необходимо до 31 декабря 2023 года.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 февраля. Подвести итоги определения поставщика планируется 3 февраля. Источник финансирования: собственные средства МКП «ГЭТ».
В декабре 2022 года стало известно, что в Новосибирске планируется модернизировать 10 трамваев. Работы проведут при поддержке областного бюджета.