Признали пьяным из-за корвалола: водителя Lexus RX330 лишают прав, хотя он никуда не ехал

— Я сидел в автомобиле и слушал музыку в ожидании друга. Рядом остановилась машина ГИБДД, из нее вышли два инспектора и подошли ко мне. Сказали, что место для парковки подозрительное, проверили документы, захотели осмотреть автомобиль и изучить мой смартфон. Не подозревая подвоха, я согласился. Ничего примечательного они не нашли, но предложили мне отправиться в больницу, — рассказал Максим НГС.



Сейчас мужчина признается: ехать на медосвидетельствование было не самой лучшей идеей. Однако в тот момент Максиму было не до этого: он подписал предложенные инспекторами протоколы о направлении в больницу и об отстранении от управления транспортом. Без задней мысли он сдал анализы, которые показали наличие фенобарбитала в крови (основа препарата корвалол).

