Признали пьяным из-за корвалола: водителя Lexus RX330 лишают прав, хотя он никуда не ехал

Новосибирец может лишиться водительских прав из-за корвалола. На этом настаивают инспекторы ГИБДД, отстранившие мужчину от управления авто. Вот только сам сибиряк утверждает, что в момент их встречи он не двигался с места, то есть формально считался пешеходом. Законны ли действия инспекторов в подобных ситуациях? Разберемся далее.
Слушал музыку, ждал друга
Рабочий день у Максима ненормированный — впрочем, как и неделя. Мужчина занимается кондиционерами, монтаж которых порой идет круглосуточно. Бешеный ритм жизни и работы с командировками и частым недосыпом сказался на здоровье 27-летнего предпринимателя, который уже испытывает проблемы с сердцем.
4 ноября 2022 года после очередной монтажной смены мужчина заехал на своем Lexus на СТО и отправился дальше по делам. В какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось, закружилась голова. Максим припарковал автомобиль на улице Бетонной возле дома 4/2 и достал бутылек с корвалолом, который всегда носит с собой из-за проблем с сердцем. Отпив препарата, он позвонил своему другу, чтобы тот довез его до дома.
— Я сидел в автомобиле и слушал музыку в ожидании друга. Рядом остановилась машина ГИБДД, из нее вышли два инспектора и подошли ко мне. Сказали, что место для парковки подозрительное, проверили документы, захотели осмотреть автомобиль и изучить мой смартфон. Не подозревая подвоха, я согласился. Ничего примечательного они не нашли, но предложили мне отправиться в больницу, — рассказал Максим НГС.
Сейчас мужчина признается: ехать на медосвидетельствование было не самой лучшей идеей. Однако в тот момент Максиму было не до этого: он подписал предложенные инспекторами протоколы о направлении в больницу и об отстранении от управления транспортом. Без задней мысли он сдал анализы, которые показали наличие фенобарбитала в крови (основа препарата корвалол).
С февраля 2013 года фенобарбитал включен в список психотропных веществ. Управлять автомобилем в РФ под влиянием препаратов, в составе которых он есть, запрещено, это административное правонарушение.
Предприниматель стал фигурантом дела об административном правонарушении. Суд может лишить его водительских прав и оштрафовать на несколько десятков тысяч рублей.
Нюансы
Работа юриста в чем-то схожа с ремеслом полицейского и журналиста: зачастую люди, обращаясь за помощью, искажают информацию. Ее необходимо проверить, чтобы не попасть впросак впоследствии. Правозащитник Захар Глушков из центра «Алмаз» признался НГС, что изначально не очень поверил в достоверность изложенной ему Максимом истории. Зачем и, главное, на каком основании нужно составлять два протокола в отношении человека, который никуда не собирался ехать самостоятельно?
— Забегая вперед, скажу, что мои сомнения развеялись, когда инспекторы в суде под протокол подтвердили, что автомобиль никуда не двигался, то есть находился в статичном положении. Это означает одно: в момент составления протоколов Максим считался пешеходом! — заявил Глушков.
Юрист напоминает о пленуме Конституционного суда РФ, из которого следует, что состав административного правонарушения в случае нахождения за рулем автомобиля в состоянии опьянения образуется лишь при движении транспорта в пространстве.
— Сотрудники ГИБДД усмотрели «перспективный умысел Максима куда-то поехать на этом автомобиле». И на основании своих умозаключений незаконно выписали протокол об отстранении его от управления. Направление на медицинское освидетельствование тоже было неправомочным. По крайней мере, составивший документ инспектор Лучкин в суде правовых оснований своих действий назвать не смог, — добавил Глушков.
Журналист НГС позвонил понятым, которые присутствовали при составлении протокола об отстранении мужчины от управления Lexus. Оба заявили, что их привлекли в тот момент, когда автомобиль стоял припаркованным: как он двигался, понятые не видели.
Административное дело Максима еще не рассмотрено. Следующее заседание запланировано на 18 января.
Ранее НГС рассказал историю водителя, который два года доказывал, что его незаконно лишили прав из-за выпитого корвалола. Он проиграл все инстанции, дошел до Верховного суда, который подтвердил правоту сотрудников ГИБДД. Правда, в той ситуации мужчина не оспаривал очевидного: его машина остановилась по требованию инспекторов, в тот момент он считался водителем, а не пешеходом.