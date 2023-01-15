«Пострадали две женщины»: после ДТП с фурой и автобусом новосибирские следователи начали проверку

Следователи проводят доследственную проверку после серьезного ДТП вблизи Сосновки. В результате столкновения фуры и рейсового автобуса пострадал как минимум один человек.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в ведомстве проводят проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем рейсового автобуса.
— В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что днем 15 января 2023 года на участке автодороги в Искитимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, — сообщили в ведомстве. — Пострадали две женщины, которые доставлены в медицинское учреждение областного центра.
Отмечается, что по данному сообщению следственные органы СК РФ по региону зарегистрировали материал доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, — сообщили в ведомстве.
Авария произошла в 16:15 между Бердском и Искитимом. Автобус выполнял рейс «Барнаул-Новосибирск», в нем находилось 30 пассажиров. НГС собирает всю новую информацию о происшествии в режиме онлайн.