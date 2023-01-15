«Пострадали две женщины»: после ДТП с фурой и автобусом новосибирские следователи начали проверку

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в ведомстве проводят проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем рейсового автобуса.



— В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что днем 15 января 2023 года на участке автодороги в Искитимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, — сообщили в ведомстве. — Пострадали две женщины, которые доставлены в медицинское учреждение областного центра.

