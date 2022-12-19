Кроссовер врезался в автомобиль и въехал в столб в Новосибирске — видео ДТП

Днем 19 декабря кроссовер врезался в автомобиль в Кировском районе Новосибирска. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», после аварии машину развернуло, после чего автомобиль въехал в бетонный столб. Момент ДТП попал на видео.
На кадрах видно, что ДТП произошло днем в 14:25, в городе шел снег. По данным паблика, автомобили столкнулись на улице Сибиряков-Гвардейцев, 38.
НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать ситуацию.
Отметим, 19 декабря в Новосибирске начался снегопад, во время которого в городе образовались пробки. Корреспонденты НГС следят за ситуацией на дорогах и улицах города в онлайн-режиме.