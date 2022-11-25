Проезд в метро в Новосибирске подорожает на 3 рубля

В Новосибирске с 15 декабря стоимость проезда в метро увеличится до 30 рублей. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».
— Будут повышать тариф. Это решение принято. С 15 декабря повышение до 30 рублей. Никуда не денешься. Инфляция есть, — сообщил глава города.
Ранее НГС писал о том, что Новосибирский метрополитен получит субсидию в размере 25 миллионов рублей. Эти средства должны компенсировать расходы на проезд по социальным картам.
На сайтах правительства Новосибирской области и мэрии не опубликованы документы о росте тарифа.
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