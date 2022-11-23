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Возле МЕГИ перевернулся грузовик с мешками — на Ватутина собралась пробка

Из автомобиля выпал товар после аварии

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Авария произошла недалеко от автобусной остановки

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Сегодня, 23 ноября, в Новосибирске около торгового центра МЕГА на улице Ватутина перевернулся груженый грузовик.

На кадрах, которые опубликовали пользователи сервиса 2ГИС, видно, что из кузова машины выпало несколько мешков. Авария произошла в левом ряду недалеко от въезда на парковку торгового центра.

Груз из кузова автомобиля оказался на асфальте

Груз из кузова автомобиля оказался на асфальте

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По данным сервиса 2 ГИС, из-за перевернутого грузовика образовалась пробка. Кроме того, на участке идет ремонт Тульского моста, поэтому пробка начинается на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко примерно до улицы Мира.

Из-за ДТП образовался затор

Из-за ДТП образовался затор

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На момент публикации материала в ГИБДД по Новосибирску не прокомментировали данное происшествие.

В начале ноября внедорожник перевернулся на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, после ДТП водитель попал в реанимацию.

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