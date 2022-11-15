На Ватутина снова образовалась пробка из-за ремонта моста через Тулу — 10 фото огромного затора

Несколько дней подряд на улице Ватутина машины встают в километровые пробки из-за ремонта моста через Тулу. Три из шести полос закрыты на ремонт. Дорога будет перекрыта до 6 часов 28 ноября, ранее сообщили в мэрии Новосибирска.
В пресс-службе мэрии рассказали, что ограничение связано с ремонтом моста. Срок завершения заключенного муниципального контракта — 30 ноября 2022 года.
Ремонт моста выполняет компания ООО СУ «СибСтрой». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанией единолично владеет Заманова Елена Васильевна, которая также является учредителем компании ООО «Экобетон». На конец 2021 года выручка организации составила 156,5 млн рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей. Недавно компания заключила контракт на ремонт проезда в ПКиО «Заельцовский», улицы Зорге и другие.
Недавно мы посмотрели, как выглядит асфальтное покрытие Димитровского моста после 5 лет капительного ремонта — асфальт на дороге начал рассыпаться.