На Ватутина снова образовалась пробка из-за ремонта моста через Тулу — 10 фото огромного затора

Несколько дней подряд на улице Ватутина машины встают в километровые пробки из-за ремонта моста через Тулу. Три из шести полос закрыты на ремонт. Дорога будет перекрыта до 6 часов 28 ноября, ранее сообщили в мэрии Новосибирска.

В пресс-службе мэрии рассказали, что ограничение связано с ремонтом моста. Срок завершения заключенного муниципального контракта — 30 ноября 2022 года.