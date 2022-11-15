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Тема дняОгромная пробка на Ватутина
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На Ватутина снова образовалась пробка из-за ремонта моста через Тулу — 10 фото огромного затора

На дороге перекрыли три полосы из шести

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Мост перекрыли в пятницу вечером

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Несколько дней подряд на улице Ватутина машины встают в километровые пробки из-за ремонта моста через Тулу. Три из шести полос закрыты на ремонт. Дорога будет перекрыта до 6 часов 28 ноября, ранее сообщили в мэрии Новосибирска.

В пресс-службе мэрии рассказали, что ограничение связано с ремонтом моста. Срок завершения заключенного муниципального контракта — 30 ноября 2022 года.

Сегодня утром пробка на улице Ватутина была более 2 километров

Сегодня утром пробка на улице Ватутина была более 2 километров

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Ремонт моста выполняет компания ООО СУ «СибСтрой». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанией единолично владеет Заманова Елена Васильевна, которая также является учредителем компании ООО «Экобетон». На конец 2021 года выручка организации составила 156,5 млн рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей. Недавно компания заключила контракт на ремонт проезда в ПКиО «Заельцовский», улицы Зорге и другие.

Автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать перекрытие

Автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать перекрытие

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В мэрии посоветовали водителям быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения

В мэрии посоветовали водителям быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения

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Пробка более 2 километров образовалась на дороге в сторону города

Пробка более 2 километров образовалась на дороге в сторону города

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Из-за ремонта моста до 1 декабря закрыли троллейбусный маршрут <nobr>№ 29</nobr>

Из-за ремонта моста до 1 декабря закрыли троллейбусный маршрут № 29

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Ремонт делает ООО СУ «СибСтрой»

Ремонт делает ООО СУ «СибСтрой»

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Водители объезжают трехполосное перекрытие

Водители объезжают трехполосное перекрытие

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Сегодня ситуацию в городе сервис 2ГИС <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/11/15/71816315/" class="_" target="_blank">оценивал в 7 баллов</a>

Сегодня ситуацию в городе сервис 2ГИС оценивал в 7 баллов

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По данным сервиса 2ГИС, пробка на улице Ватутина есть и сейчас

По данным сервиса 2ГИС, пробка на улице Ватутина есть и сейчас

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Недавно мы посмотрели, как выглядит асфальтное покрытие Димитровского моста после 5 лет капительного ремонта — асфальт на дороге начал рассыпаться.

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