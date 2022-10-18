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Срочно"Черные ритуальщики" орудуют в Новосибирске
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«Второй день подряд ад на Большевичке»: на дороге растянулась пробка в 7,5 километра

Из-за дорожных работ и дождя водители застряли на 1,5 часа

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Пробка начала собираться еще в 7 утра

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В Новосибирске второй день подряд собирается пробка на Большевистской улице. Утром движение там всегда затруднено, но сегодня затор растянулся на 7,5 километра.

— Опять Большевичка в сторону Речного вокзала стоит от самой Ини. Что происходит, почему никто ничего не делает? Там опять, видимо, что-то ремонтируют, и мы 1,5 часа. В 06:50 из Бердска выехали, время — 08:25, даже до Речного еще не добрались, — рассказал НГС читатель Дмитрий.

— Второй день подряд ад на Большевичке. Пошел дождь, час пик — срочно нужно начать укладывать асфальт! Пробка на много километров с семи утра! — написал другой читатель.

По данным 2ГИС, пробка начинается от Разъезда Иня. Кроме того, затруднено движение по Кирова, Выборной, Восходу и Никитина. На пересечении Кирова и Восхода, по данным сервиса, случилась авария.

Кроме того, сложная дорожная ситуация на Октябрьском мосту и на левом берегу. В целом пробки по городу 2ГИС оценивает в 8 баллов. «Яндекс.Пробки» — в 7 баллов.

Вчера водителям пришлось стоять на подъезде к Речному 2 часа. Ранее Локоть сообщал, что срок окончания всех ремонтных работ в городе — конец октября.

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