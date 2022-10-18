«Второй день подряд ад на Большевичке»: на дороге растянулась пробка в 7,5 километра

В Новосибирске второй день подряд собирается пробка на Большевистской улице. Утром движение там всегда затруднено, но сегодня затор растянулся на 7,5 километра.

— Опять Большевичка в сторону Речного вокзала стоит от самой Ини. Что происходит, почему никто ничего не делает? Там опять, видимо, что-то ремонтируют, и мы 1,5 часа. В 06:50 из Бердска выехали, время — 08:25, даже до Речного еще не добрались, — рассказал НГС читатель Дмитрий.

