«Второй день подряд ад на Большевичке»: на дороге растянулась пробка в 7,5 километра
Из-за дорожных работ и дождя водители застряли на 1,5 часа
В Новосибирске второй день подряд собирается пробка на Большевистской улице. Утром движение там всегда затруднено, но сегодня затор растянулся на 7,5 километра.
— Опять Большевичка в сторону Речного вокзала стоит от самой Ини. Что происходит, почему никто ничего не делает? Там опять, видимо, что-то ремонтируют, и мы 1,5 часа. В 06:50 из Бердска выехали, время — 08:25, даже до Речного еще не добрались, — рассказал НГС читатель Дмитрий.
— Второй день подряд ад на Большевичке. Пошел дождь, час пик — срочно нужно начать укладывать асфальт! Пробка на много километров с семи утра! — написал другой читатель.
По данным 2ГИС, пробка начинается от Разъезда Иня. Кроме того, затруднено движение по Кирова, Выборной, Восходу и Никитина. На пересечении Кирова и Восхода, по данным сервиса, случилась авария.
Кроме того, сложная дорожная ситуация на Октябрьском мосту и на левом берегу. В целом пробки по городу 2ГИС оценивает в 8 баллов. «Яндекс.Пробки» — в 7 баллов.
Вчера водителям пришлось стоять на подъезде к Речному 2 часа. Ранее Локоть сообщал, что срок окончания всех ремонтных работ в городе — конец октября.