В метро Москвы появился тематический вагон о Новосибирской области — что там есть еще

Как сообщается на сайте Московского метрополитена, поезд будет курсировать полгода на Сокольнической линии. Станции озвучили известные сибиряки: музыкант Денис Мацуев и народная артистка России Нина Усатова.



В Новосибирске тоже есть тематические вагоны. 1 июля открыли вагон-музей к 100-летию Георгия Лыщинского. В вагоне можно будет прочесть биографию ректора НГТУ НЭТИ и о главных достижениях Лыщинского.