В метро Москвы появился тематический вагон о Новосибирской области — что там есть еще
Поезд будет ходить по Сокольнической линии
В Московском метрополитене открыли тематический поезд «Сибирь здесь», который посвящен разным регионам Сибирского федерального округа. Один из вагонов рассказывает о Новосибирской области. Поезд открыли в ночь с 14 на 15 октября.
На сайте полномочного представителя президента в СФО отмечается, что внутри вагонов размещены основные факты из истории Сибири, говорится о социально-экономическом потенциале. Также есть информация о достопримечательностях, природных богатствах, выдающихся людях, культурных и национальных особенностях. Как видно на фотографии из вагона о Новосибирске там можно найти информацию про зоопарк имени Шило.
Как сообщается на сайте Московского метрополитена, поезд будет курсировать полгода на Сокольнической линии. Станции озвучили известные сибиряки: музыкант Денис Мацуев и народная артистка России Нина Усатова.
В Новосибирске тоже есть тематические вагоны. 1 июля открыли вагон-музей к 100-летию Георгия Лыщинского. В вагоне можно будет прочесть биографию ректора НГТУ НЭТИ и о главных достижениях Лыщинского.