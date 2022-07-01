СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 52.51
eur 54.64
Тема дня12-летний мопедист погиб в ДТП
Все новости
Все новости

«Ректор-легенда возвращается»: в метро Новосибирска появился вагон-музей с историей Георгия Лыщинского

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения новосибирского ученого

322
5 ноября 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения Георгия Лыщинского

5 ноября 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения Георгия Лыщинского

Поделиться

В Новосибирске 1 июля открыли вагон-музей к 100-летию Георгия Лыщинского. В вагоне можно будет прочесть биографию ректора НГТУ НЭТИ и о главных достижениях Лыщинского. Увидеть вагон, по словам ректора Анатолия Батаева, можно будет до конца этого года.

— Фактически основу НЭТИ создал Георгий Павлович Лыщинский. К 5 ноября наш университет готовит разные мероприятия, которые посвящены юбилею. Наши коллеги, которые знают, кто такой Георгий Павлович, с удовольствием посидят в вагоне. А молодежь, которая не видела Георгия Павловича, узнает о нем, — сказал в своем выступлении действующий ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Перед гостями выступила дочь Павла Лыщинского — Виктория Мамонова.

— Во все это вложена такая душа и доброта. И я бы хотела поговорить о молодежи, которая не знала Георгия Лыщинского, которая с огромным тактом и пониманием отнеслась к имени Георгия Павловича. Все, что было связано с Георгием Павловичем, очень долго находилось в тишине, и никто этим не интересовался, и сегодня наступил тот день, когда начали интересоваться его работами, — дочь ученого.

Георгий Лыщинский занимал должность ректора НЭТИ до 1990 года. Умер Георгий Лыщинский в 1995 году в возрасте 73 лет

Георгий Лыщинский занимал должность ректора НЭТИ до 1990 года. Умер Георгий Лыщинский в 1995 году в возрасте 73 лет

Поделиться

Фотографии для вагона выбирали из архивов университета и семьи Лыщинского

Фотографии для вагона выбирали из архивов университета и семьи Лыщинского

Поделиться

В вагоне рассказывают про автоматический экзаменатор. Его <a href="https://ngs.ru/text/education/2019/12/18/66405895/" class="_" target="_blank">восстановили в 2019 году</a> студенты НГТУ НЭТИ.

В вагоне рассказывают про автоматический экзаменатор. Его восстановили в 2019 году студенты НГТУ НЭТИ.

Поделиться

Георгий Лыщинский был самым молодым ректором в СССР и пробыл в должности 35 лет

Георгий Лыщинский был самым молодым ректором в СССР и пробыл в должности 35 лет

Поделиться

Дочь Георгия Лыщинского Виктория Мамонова и ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев разрезали красную ленточку

Дочь Георгия Лыщинского Виктория Мамонова и ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев разрезали красную ленточку

Поделиться

На открытии также были заместители мэра Новосибирска Олег Клемешов и Анна Терешкова. Олег Клемешов и Анатолий Локоть оканчивали НГТУ НЭТИ

На открытии также были заместители мэра Новосибирска Олег Клемешов и Анна Терешкова. Олег Клемешов и Анатолий Локоть оканчивали НГТУ НЭТИ

Поделиться

В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе легендарного трамвая № 13, который вышел на линию в мае 2022 года.

НГТУвагонметро
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2