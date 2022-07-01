«Ректор-легенда возвращается»: в метро Новосибирска появился вагон-музей с историей Георгия Лыщинского

В Новосибирске 1 июля открыли вагон-музей к 100-летию Георгия Лыщинского. В вагоне можно будет прочесть биографию ректора НГТУ НЭТИ и о главных достижениях Лыщинского. Увидеть вагон, по словам ректора Анатолия Батаева, можно будет до конца этого года.

— Фактически основу НЭТИ создал Георгий Павлович Лыщинский. К 5 ноября наш университет готовит разные мероприятия, которые посвящены юбилею. Наши коллеги, которые знают, кто такой Георгий Павлович, с удовольствием посидят в вагоне. А молодежь, которая не видела Георгия Павловича, узнает о нем, — сказал в своем выступлении действующий ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.