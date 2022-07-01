«Ректор-легенда возвращается»: в метро Новосибирска появился вагон-музей с историей Георгия Лыщинского
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения новосибирского ученого
В Новосибирске 1 июля открыли вагон-музей к
— Фактически основу НЭТИ создал Георгий Павлович Лыщинский. К 5 ноября наш университет готовит разные мероприятия, которые посвящены юбилею. Наши коллеги, которые знают, кто такой Георгий Павлович, с удовольствием посидят в вагоне. А молодежь, которая не видела Георгия Павловича, узнает о нем, — сказал в своем выступлении действующий ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.
Перед гостями выступила дочь Павла Лыщинского — Виктория Мамонова.
— Во все это вложена такая душа и доброта. И я бы хотела поговорить о молодежи, которая не знала Георгия Лыщинского, которая с огромным тактом и пониманием отнеслась к имени Георгия Павловича. Все, что было связано с Георгием Павловичем, очень долго находилось в тишине, и никто этим не интересовался, и сегодня наступил тот день, когда начали интересоваться его работами, — дочь ученого.
В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе легендарного трамвая