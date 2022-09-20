Три трамвайных маршрута отменят на выходных в Новосибирске
Движение возобновят 26 сентября
С 23 по 26 сентября в Новосибирске закроют трамвайные маршруты № 2 «Чистая Слобода» — «Метро "Площадь Маркса"»,
— На период проведения работ будет введен дополнительный маршрут № 16к, который будет ходить по маршруту «Юго-Западный ж/м» — Связистов — Невельского — Широкая — Демьяновская — Троллейная — 9-й Гвардейской дивизии — Волховская — Связистов — «Юго-Западный ж/м», — говорится в сообщении.
Напомним, в Новосибирске до 15 октября изменили схему движения трамвая № 13. Это связано с ремонтом теплотрассы на улице Серебренниковской.