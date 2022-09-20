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Три трамвайных маршрута отменят на выходных в Новосибирске

Движение возобновят 26 сентября

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На период проведения работ будет введен дополнительный маршрут № 16к

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С 23 по 26 сентября в Новосибирске закроют трамвайные маршруты № 2 «Чистая Слобода» — «Метро "Площадь Маркса"», № 10 «Бугринская роща» и № 16 «Ж/м Юго-Западный» — «Метро "Площадь Маркса"». Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничение связано с ремонтом трамвайных путей на улице Вертковской.

— На период проведения работ будет введен дополнительный маршрут № 16к, который будет ходить по маршруту «Юго-Западный ж/м» — Связистов — Невельского — Широкая — Демьяновская — Троллейная — 9-й Гвардейской дивизии — Волховская — Связистов — «Юго-Западный ж/м», — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске до 15 октября изменили схему движения трамвая № 13. Это связано с ремонтом теплотрассы на улице Серебренниковской.

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