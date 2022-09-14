Центр Новосибирска сковали пробки: затор растянулся на 4 километра
Затор образовался в сторону центра города
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Вечером 14 сентября многокилометровая пробка образовалась на Красном проспекте в Новосибирске.
Как сообщили читатели NGS.RU, движение затруднено по одной полосе от площади Калинина до площади Ленина. По данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на 4 километра.
Отметим, что вблизи площади Калинина идут дорожные работы.
Ранее на улице Петухова в Новосибирске образовалась пробка из-за фур, которые заняли одну полосу.