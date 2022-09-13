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Фуры заняли полосу на Петухова около «Винапа» — машины рядом встали в пробку

Очевидцы сообщают, что проблема с грузовиками случается не первый раз

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Правая сторона дороги перекрыта большегрузами

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На улице Петухова в Новосибирске образовалась пробка из-за фур, которые заняли одну полосу.

— Жители Кировского района жалуются на перекрытие улицы Петухова фурами. Дорога в две полосы, они заняли одну, из-за чего образовалась пробка со стороны Южно-Чемского жилмассива, — сообщил читатель НГС.

Жители в комментариях на картах 2ГИС пишут, что фуры часто занимают одну полосу двухполосной дороги, пока ждут начало отгрузки, на территорию складов машины не запускают. Журналист НГС пыталась дозвониться до компании «Винап», но на звонок никто не ответил. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска и в ГИБДД.

Затор появился из-за перекрытой фурами правой полосы на улице Петухова

Затор появился из-за перекрытой фурами правой полосы на улице Петухова

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Пользователи указывают, что фуры здесь стоят часто

Пользователи указывают, что фуры здесь стоят часто

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Некоторые негодуют, что проблема с фурами не решается

Некоторые негодуют, что проблема с фурами не решается

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10 сентября из-за полумарафона имени Раевича и парада студенчества в центре Новосибирска на день перекрыли дороги. Мэрия предусмотрела объезды, но на улицах всё равно собрались серьезные пробки. Мы собрали 10 смешных комментариев от водителей.

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