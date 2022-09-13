Фуры заняли полосу на Петухова около «Винапа» — машины рядом встали в пробку

Жители в комментариях на картах 2ГИС пишут, что фуры часто занимают одну полосу двухполосной дороги, пока ждут начало отгрузки, на территорию складов машины не запускают. Журналист НГС пыталась дозвониться до компании «Винап», но на звонок никто не ответил. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска и в ГИБДД.

