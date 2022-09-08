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Центр Новосибирска планируют перекрыть на день в субботу — публикуем карту

Проезд по дорогам будет закрыт с 7 утра до 22 часов

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Движение по Красному проспекту также планируют перекрыть

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В субботу, 10 сентября, в Новосибирске из-за проведения парада студенчества планируют перекрыть центральные улицы. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска.

— Ввести в период проведения мероприятия 10.09.2022 с 07:00 до 22:00 временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках, — говорится в проекте.

Так, перекроют участки:

  • по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до площади им. Ленина;
  • по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
  • по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
  • по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
  • по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
  • по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской.

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Кроме того, в этот день в городе пройдет полумарафон Раевича — из-за этого перекроют еще часть улиц. Карту перекрытий мы публиковали тут. Для полумарафона улицы перекроют с 7 до 22 часов.

А вот сводная карта перекрытий, которые будут 10 сентября.

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Полумарафон имени Александра Раевича начали проводить в 1998 году на набережной Новосибирска. С 2001 года в рамках уже Сибирского фестиваля бега это соревнование проходит на Красном проспекте. В последние годы в забегах участвуют около 15 тысяч человек. С полумарафона 2021 года мы делали большой фоторепортаж.

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