«Продам машину ближе к выезду». Центр города сковали пробки — публикуем 10 смешных комментариев от водителей
Сегодня в Новосибирске проходят 2 мероприятия, из-за этого центр перекрыли
Днем 10 сентября из-за полумарафона имени Раевича и парада студенчества в центре Новосибирска на день перекрыли дороги. Мэрия предусмотрела объезды, но на улицах всё равно собрались серьезные пробки. На дорожный затор отреагировали новосибирские водители — они оставляют едкие, смешные, а иногда грустные комментарии в приложении 2ГИС. Мы сделали небольшую подборку (орфография и пунктуация авторов сохранены).
По данным сервиса 2ГИС, пробки в Новосибирске составляют 4 балла. При этом на Большевистской, Восходе, Добролюбова, Фабричной и Ипподромской движение сильно затруднено. Аналогичные сведения у «Яндекс.Пробок».
А здесь мы показывали, как в этом году прошел полумарафон имени Раевича.