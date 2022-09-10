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«Продам машину ближе к выезду». Центр города сковали пробки — публикуем 10 смешных комментариев от водителей

Сегодня в Новосибирске проходят 2 мероприятия, из-за этого центр перекрыли

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Тяжелее всего ситуация вокруг Речного вокзала

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Днем 10 сентября из-за полумарафона имени Раевича и парада студенчества в центре Новосибирска на день перекрыли дороги. Мэрия предусмотрела объезды, но на улицах всё равно собрались серьезные пробки. На дорожный затор отреагировали новосибирские водители — они оставляют едкие, смешные, а иногда грустные комментарии в приложении 2ГИС. Мы сделали небольшую подборку (орфография и пунктуация авторов сохранены).

По данным сервиса 2ГИС, пробки в Новосибирске составляют 4 балла. При этом на Большевистской, Восходе, Добролюбова, Фабричной и Ипподромской движение сильно затруднено. Аналогичные сведения у «Яндекс.Пробок».

Кто-то не понимает, что случилось

Кто-то не понимает, что случилось

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Некоторые решили отнестись к ситуации с юмором

Некоторые решили отнестись к ситуации с юмором

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Но чьи-то комментарии полны отчаяния

Но чьи-то комментарии полны отчаяния

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Водители пытались разобраться в причинах заторов

Водители пытались разобраться в причинах заторов

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Кто-то принял реальность такой, какая она есть

Кто-то принял реальность такой, какая она есть

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А здесь мы показывали, как в этом году прошел полумарафон имени Раевича.

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ДвижениеДороги
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