Бетономешалка перевернула иномарку на бок на проезде Энергетиков: собралась пробка
Затруднено движение в сторону правого берега Новосибирска
Утром 25 августа на проезде Энергетиков в Новосибирске произошло ДТП: бетономешалка столкнулась с Hyundai Solaris, от удара иномарку перевернуло на бок.
— На проезде Энергетиков бетономешалка поставила в неудобное положение седан
Никто серьёзно не пострадал. Движение в сторону правого берега затруднено, — сообщает подписчик паблика АСТ-54 «ВКонтакте», приложив фото с места событий.
Сервис «Яндекс.пробки» действительно показывает затор в одну сторону на проезде Энергетиков на момент публикации.
Накануне в Октябрьском районе 28-летний мотоциклист врезался в «Рено», которым управлял 42-летний водитель. Водитель мотоцикла попал в больницу.