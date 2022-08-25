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Бетономешалка перевернула иномарку на бок на проезде Энергетиков: собралась пробка

Затруднено движение в сторону правого берега Новосибирска

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Очевидцы сообщают, что в ДТП не пострадали люди, только техника.

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Утром 25 августа на проезде Энергетиков в Новосибирске произошло ДТП: бетономешалка столкнулась с Hyundai Solaris, от удара иномарку перевернуло на бок.

— На проезде Энергетиков бетономешалка поставила в неудобное положение седан
Никто серьёзно не пострадал. Движение в сторону правого берега затруднено, — сообщает подписчик паблика АСТ-54 «ВКонтакте», приложив фото с места событий.

Сервис «Яндекс.пробки» действительно показывает затор в одну сторону на проезде Энергетиков на момент публикации.

Накануне в Октябрьском районе 28-летний мотоциклист врезался в «Рено», которым управлял 42-летний водитель. Водитель мотоцикла попал в больницу.

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