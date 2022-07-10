Гигантская пробка в две стороны образовалась у Академгородка на Бердском шоссе
10 июля
При этом в Новосибирске дорожная обстановка спокойная, пробки оцениваются всего в
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В послеобеденное время 10 июля на Бердском шоссе у Академгородка образовалась автомобильная пробка. В сторону Новосибирска она стартует от Морского проспекта и доходит до магазина «Гигант» у пляжа «Звезда». Из Новосибирска пробка начинается на участке шоссе рядом с проспектом Строителей и доходит до «Гиганта».
В самом Новосибирске дорожная обстановка оценивается в