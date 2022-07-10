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Тема дняПробка в две стороны у Академгородка
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Гигантская пробка в две стороны образовалась у Академгородка на Бердском шоссе 10 июля

При этом в Новосибирске дорожная обстановка спокойная, пробки оцениваются всего в 1 балл

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Проезд по Бердскому шоссе затруднен в Советском районе Новосибирской области

Проезд по Бердскому шоссе затруднен в Советском районе Новосибирской области

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В послеобеденное время 10 июля на Бердском шоссе у Академгородка образовалась автомобильная пробка. В сторону Новосибирска она стартует от Морского проспекта и доходит до магазина «Гигант» у пляжа «Звезда». Из Новосибирска пробка начинается на участке шоссе рядом с проспектом Строителей и доходит до «Гиганта».

По состоянию на 15:25 пробка выглядит так

По состоянию на 15:25 пробка выглядит так

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В самом Новосибирске дорожная обстановка оценивается в 1 балл, согласно сервису «Яндекс.Пробки. Хотя несколькими днями ранее город встал в 9-балльные пробки: улицы были затоплены после ливня.

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