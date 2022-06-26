В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе трамвая № 13

В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе трамвая
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Экскурсия бесплатна и занимает около 45 минут
В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе легендарного трамвая
Координатор проекта Татьяна Шамраева рассказала журналисту НГС, что на этом трамвае можно проехать от центра города до его окраины и по страницам истории от хана Кучума до группы «Коридор» и новых станций метро.
— Мы рекомендуем начинать знакомство с маршрутом от конечной остановки «
Аудиоэкскурсия бесплатна для пассажиров.
— Гид рассказывает об истории создания города, его достопримечательностях, о названиях улиц и биографий людей, в честь которых они названы. Продолжительность — около 45 минут.
Его можно скачать по ссылке или перейти на нее с помощью QR-кода.
Сегодня мы рассказывали, что трамвай