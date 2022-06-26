В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе трамвая № 13

В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе легендарного трамвая № 13 , который вышел на линию в мае 2022 года.

Координатор проекта Татьяна Шамраева рассказала журналисту НГС, что на этом трамвае можно проехать от центра города до его окраины и по страницам истории от хана Кучума до группы «Коридор» и новых станций метро.