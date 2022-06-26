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В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе трамвая № 13

Экскурсия бесплатна и занимает около 45 минут

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Вагон разрисовала команда новосибирских художников TAKNADO BÜRO

Вагон разрисовала команда новосибирских художников TAKNADO BÜRO

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В Новосибирске выпустили аудиогид для расписанного в сибирском духе легендарного трамвая № 13, который вышел на линию в мае 2022 года.

Координатор проекта Татьяна Шамраева рассказала журналисту НГС, что на этом трамвае можно проехать от центра города до его окраины и по страницам истории от хана Кучума до группы «Коридор» и новых станций метро.

— Мы рекомендуем начинать знакомство с маршрутом от конечной остановки «Ул. Писарева». Надеемся, что эта экскурсия окажется познавательной. Она создана профессиональным гидом-экскурсоводом Александром Корчагиным совместно с экскурсионным агентством «Экскурсия-нск.рф».

Аудиоэкскурсия бесплатна для пассажиров.

— Гид рассказывает об истории создания города, его достопримечательностях, о названиях улиц и биографий людей, в честь которых они названы. Продолжительность — около 45 минут.

Его можно скачать по ссылке или перейти на нее с помощью QR-кода.

Сегодня мы рассказывали, что трамвай № 13 в Новосибирске временно поменял свой маршрут.

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