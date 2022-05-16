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Трассы до Павлодара и Кузбасса отремонтируют в Новосибирской области

На ремонт выделили больше миллиарда рублей

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Участки двух трасс собираются привести в порядок до осени

Участки двух трасс собираются привести в порядок до осени

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В Новосибирской области отремонтируют две региональных трассы: Новосибирск — Кочки — Павлодар и Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. На работы готовы потратить 1,2 миллиарда рублей.

Аукционы на ремонт объявило «Территориальное управление дорог» НСО. Трассу до Павлодара планируется отремонтировать на участках в Краснозерском, Карасукском и Кочковском районах. Протяженность участка в Краснозерском районе составляет 17,3 километра.

— Ближайшими населенными пунктами к участкам изысканий объекта являются село Букреево и Майское от конца второго участка. В качестве исходных данных для проектирования принята суточная интенсивность 6000 автомобилей в сутки, — говорится в документации о закупке.

На участке проведут демонтажные работы, замену дорожной одежды, восстановление и укрепление трассы. Стоимость работ оценили в 439,8 миллиона рублей. Ремонт планируется завершить до 27 октября.

Протяженность участка ремонта в Карасукском районе — 8,4 километра. На дороге проведут фрезерование, обработку поверхности дороги битумом, также планируется обустроить выравнивающий слой из асфальтобетона. Максимальная стоимость работ — 244,5 миллиона рублей. Их планируется завершить до 20 октября.

Длин третьего участка трассы, который находится в Кочковском районе, — 10 километров. На нем обустроят верхний слой покрытия из асфальтобетона, установят дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку. Работы за 163,7 миллиона рублей должны завершить до 29 сентября.

Ремонт трассы от Новосибирска до Ленинска-Кузнецкого проведут на двух участках в Тогучинском районе. Их общая длина составляет 9 километров. Подрядчик должен будет отремонтировать водопропускную трубу, заменить верхний слой покрытия дороги, установить дорожные знаки со световозвращающими элементами, нанести разметку из термопластика. Общая стоимость ремонта — 274,8 миллиона рублей.

Ранее НГС опубликовал видео, снятое на трассе до Павлодара в Ордынском районе. По словам его автора, дорога находится в плохом состояние. На его претензии ответили в ТУАД и администрации Ордынского района.

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