Трассы до Павлодара и Кузбасса отремонтируют в Новосибирской области
На ремонт выделили больше миллиарда рублей
В Новосибирской области отремонтируют две региональных трассы: Новосибирск — Кочки — Павлодар и Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. На работы готовы потратить
Аукционы на ремонт объявило «Территориальное управление дорог» НСО. Трассу до Павлодара планируется отремонтировать на участках в Краснозерском, Карасукском и Кочковском районах. Протяженность участка в Краснозерском районе составляет
— Ближайшими населенными пунктами к участкам изысканий объекта являются село Букреево и Майское от конца второго участка. В качестве исходных данных для проектирования принята суточная интенсивность
На участке проведут демонтажные работы, замену дорожной одежды, восстановление и укрепление трассы. Стоимость работ оценили в
Протяженность участка ремонта в Карасукском районе —
Длин третьего участка трассы, который находится в Кочковском районе, —
Ремонт трассы от Новосибирска до Ленинска-Кузнецкого проведут на двух участках в Тогучинском районе. Их общая длина составляет
Ранее НГС опубликовал видео, снятое на трассе до Павлодара в Ордынском районе. По словам его автора, дорога находится в плохом состояние. На его претензии ответили в ТУАД и администрации Ордынского района.