На Вокзальной магистрали снесут тополя и высадят 110 лип и 8200 кустарников кизильника

В прошлом году реконструкция Вокзальной магистрали стала одной из главных городских тем. В бой вступили автомобилисты и урбанисты, которые до сих пор забрасывают друг друга аргументами в пользу своего мнения: оставить или убрать парковки для выделенной полосы движения транспорта. Недовольными остались магазины, у которых теперь нет парковок и страдает торговля. Предприниматели подали заявления в прокуратуру, но результатов проверки пока нет. Подробности — в публикации НГС.

