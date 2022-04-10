На Вокзальной магистрали снесут тополя и высадят 110 лип и 8200 кустарников кизильника

В мэрии Новосибирска объявили о сносе 30 аварийных деревьев (в основном — тополей) на Вокзальной магистрали с 11 апреля.
Работы по сносу старых деревьев на Вокзальной магистрали специалисты МАУ «Горзеленхоз» начнут в понедельник, 11 апреля. В мэрии сообщили, что после анализа состояния древесных насаждений на этой улице было выдано разрешение на снос 30 аварийных деревьев и замену еще 104 деревьев. В основном это тополя. Озеленять Вокзальную магистраль будут впервые.
— Это первый опыт благоустройства улично-дорожной сети. Поскольку прилегающая территория — это зона ответственности департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, было издано распоряжение, в соответствии с которым дальнейшие работы — наша обязанность. Продолжаем благоустройство по двум направлениям: установка МАФ и озеленение, — рассказал начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.
В границах благоустраиваемой территории высадят 110 крупномерных деревьев липы мелколистной, два крупномерных дерева ивы ломкой, 8200 кустарников кизильника блестящего, обустроят рабатки с однолетними растениями.
К установке скамеек и урн приступят в июне-июле — в зависимости от поставки. Окончание работ намечено на август.
10 февраля власти заявили, что могут сделать новые парковки рядом с Вокзальной магистралью — они будут не для всех.
В прошлом году реконструкция Вокзальной магистрали стала одной из главных городских тем. В бой вступили автомобилисты и урбанисты, которые до сих пор забрасывают друг друга аргументами в пользу своего мнения: оставить или убрать парковки для выделенной полосы движения транспорта. Недовольными остались магазины, у которых теперь нет парковок и страдает торговля. Предприниматели подали заявления в прокуратуру, но результатов проверки пока нет. Подробности — в публикации НГС.