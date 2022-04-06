Огромное море талых вод разлилось у жилых домов в Бердске — видео с мини океаном под окнами

В Бердске в районе улицы Рогачева образовалось целое море из талых вод — его с трудом могут преодолеть внедорожники, а дети идут по колено в воде. Несколько видео паводка опубликованы в группе «АСТ-54».

На роликах видно, что лужа огромная и достаточно глубокая. Ее с трудом преодолевают машины, а дети аккуратно шагают в сапогах.

Публикуем один из фрагментов.