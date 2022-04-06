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Огромное море талых вод разлилось у жилых домов в Бердске — видео с мини океаном под окнами

И пешеходам, и автомобилям непросто преодолеть такое препятствие

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На кадрах видно, что лужа огромная и достаточно глубокая

На кадрах видно, что лужа огромная и достаточно глубокая

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В Бердске в районе улицы Рогачева образовалось целое море из талых вод — его с трудом могут преодолеть внедорожники, а дети идут по колено в воде. Несколько видео паводка опубликованы в группе «АСТ-54».

На роликах видно, что лужа огромная и достаточно глубокая. Ее с трудом преодолевают машины, а дети аккуратно шагают в сапогах.

Публикуем один из фрагментов.

Заместитель начальника отдела контроля безопасности дорожного движения Бердска Иван Пахомов сообщил, что сотрудники контролируют данный участок и работают на нем.

— Обязательно отработаем эту ситуацию. На этом участке, переходящем в улицу Космическую, работают наши бригады. Вода пошла с полей аэродрома, и такое бывает периодически, что ливневая канализация в полной мере не справляется, — объяснил Иван Пахомов.

Ситуация, по его словам, обычно разрешается быстро, в течение суток.

В Новосибирске также есть проблемы с талыми водами. Вчера стало известно, что дождеприемники в городе открыты только на 30%. При этом вскрытие рек в регионе в этом году ждут раньше обычного.

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