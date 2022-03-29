29 марта вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 93.71
eur 102.67
Тема дняНовые федеральные и региональные выплаты на детей
Все новости
Все новости

«Жалко дороги»: мэр объяснил, какие большегрузы смогут ездить по Новосибирску во время весенних ограничений

Запрет для основной части тяжелой техники будет действовать с 4 апреля по 22 мая

182
3Обсудить

Поделиться

Ямочный ремонт начнется в апреле

Ямочный ремонт начнется в апреле

Поделиться

Мэрия Новосибирска разрешит проезд грузовиков, занятых в строительной сфере, по городу в тот период, когда для других большегрузов будут действовать ограничения. Их накладывают в период с 4 апреля по 22 мая для сохранения дорожного покрытия.

— Каждый год в весеннее время принимается решение о запрете проезда тяжелых грузовых машин по территории города. Делается это, чтобы сохранить дороги от разрушения. Потому что в этот период максимальный износ дорожного полотна. Откровенно скажу — жалко дороги. Но принято решение, этот запрет — исключение для машин, которые работают в строительной отрасли. Мы пойдем на эту меру, чтобы поддержать эту отрасль, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании 29 марта.

Также глава города поручил в период с 5 по 10 апреля начать поддерживающий ямочный ремонт дорог.

Ранее мэрия Новосибирска объявила ремонт участков семи дорог в городе. Его проведут до конца лета. Рассказываем, каких улиц это коснется.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

грузовикиограниченияямочный ремонт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter