«Жалко дороги»: мэр объяснил, какие большегрузы смогут ездить по Новосибирску во время весенних ограничений

Мэрия Новосибирска разрешит проезд грузовиков, занятых в строительной сфере, по городу в тот период, когда для других большегрузов будут действовать ограничения. Их накладывают в период с 4 апреля по 22 мая для сохранения дорожного покрытия.



— Каждый год в весеннее время принимается решение о запрете проезда тяжелых грузовых машин по территории города. Делается это, чтобы сохранить дороги от разрушения. Потому что в этот период максимальный износ дорожного полотна. Откровенно скажу — жалко дороги. Но принято решение, этот запрет — исключение для машин, которые работают в строительной отрасли. Мы пойдем на эту меру, чтобы поддержать эту отрасль, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании 29 марта.

