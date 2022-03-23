Участки семи дорог отремонтируют в Новосибирске до конца лета

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило торги на ремонт участков семи дорог в городе. За работы готовы заплатить 126,3 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, ремонт выполнят на проезде Виктора Ващука, улицах Максима Горького, Димитрова, Военной, Немировича-Данченко, Чаплыгина, Ядринцевской.
На дорогах исправят продольное и поперечное покрытие с помощью фрезерования, обустроят новый верхний слой из асфальта бетона. Также подрядчик должен будет поднять смотровые колодцы и ливневки до уровня верха покрытия.
Заявки на участие в торгах принимают до 31 марта. Ремонт должны завершить до 5 августа 2022 года.
Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что в этом году в городе отремонтируют пять дорог. На это потратят около 732 миллионов рублей. Посмотрите на карте, какие участки приведут в порядок.