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Участки семи дорог отремонтируют в Новосибирске до конца лета

На это потратят больше 100 миллионов рублей

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Работы собираются завершить летом

Работы собираются завершить летом

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Управление дорожного строительства Новосибирска объявило торги на ремонт участков семи дорог в городе. За работы готовы заплатить 126,3 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, ремонт выполнят на проезде Виктора Ващука, улицах Максима Горького, Димитрова, Военной, Немировича-Данченко, Чаплыгина, Ядринцевской.

На дорогах исправят продольное и поперечное покрытие с помощью фрезерования, обустроят новый верхний слой из асфальта бетона. Также подрядчик должен будет поднять смотровые колодцы и ливневки до уровня верха покрытия.

Заявки на участие в торгах принимают до 31 марта. Ремонт должны завершить до 5 августа 2022 года.

Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что в этом году в городе отремонтируют пять дорог. На это потратят около 732 миллионов рублей. Посмотрите на карте, какие участки приведут в порядок.

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