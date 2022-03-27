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Движение большегрузов ограничат в Новосибирске — где им можно будет ездить

Это нужно для сохранения дорожного покрытия

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Ограничения не будут распространяться на ряд улиц

Ограничения не будут распространяться на ряд улиц

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В Новосибирске введут ограничение на движение грузовиков. Оно будет действовать с 4 апреля по 22 мая.

Ограничение распространяется на большегрузы с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза), а также с нагрузкой более 7 тонн, которые перевозят бетон, цемент, асфальтобетон, изделия из железа.


— Это сделано для сохранности городских дорог в весенний период и безопасности дорожного движения, — сообщили в сообществе мэрии Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте».

Ограничения не будут действовать на улицах Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской. Также большегрузы смогут ездить по Советскому шоссе, Бугринскому мосту, Бердскому и Старому шоссе.


Также с апреля начнут действовать ограничения движения в районе площади Будагова. Посмотрите на схеме, что изменится из-за строительства четвертого моста.

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