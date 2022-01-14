«Двух человек вывели из вагонов»: в новосибирском метро вновь начали искать пассажиров без масок

В новосибирском метро двух пассажиров вывели из вагона из-за отказа надеть маску. Рейд в подземке прошел сегодня, 14 января.
— Составлено три протокола за нарушение масочного режима, проведено 35 бесед, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на рейде и посмотрел, кто из новосибирцев не боится коронавируса и отказывается носить маски.
В это время в России ждут новую волну коронавируса. По мнению аналитиков, она накроет страну уже в ближайшие недели. Продлится она не меньше месяца, считает генетик Дмитрий Прусс, причем переболеет большинство — и привитые тоже.
Вчера в России уже снова выявили больше 21 тысячи зараженных. Власти считают, что это не предел: на днях Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Мы изучили статистику и поговорили со специалистами, чтобы понять, как на ковид повлияли праздники и чего ждать от новой волны коронавируса.