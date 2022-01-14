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Тема дняДвух человек вывели из вагонов - итоги рейда
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«Двух человек вывели из вагонов»: в новосибирском метро вновь начали искать пассажиров без масок

Было составлено три административных протокола

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В толпе останавливали и тех, у кого маска была, но не закрывала лицо

В толпе останавливали и тех, у кого маска была, но не закрывала лицо

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В новосибирском метро двух пассажиров вывели из вагона из-за отказа надеть маску. Рейд в подземке прошел сегодня, 14 января.

— Составлено три протокола за нарушение масочного режима, проведено 35 бесед, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на рейде и посмотрел, кто из новосибирцев не боится коронавируса и отказывается носить маски.

Специалисты фотографировали тех, кто был без маски

Специалисты фотографировали тех, кто был без маски

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На трех человек были составлены протоколы

На трех человек были составлены протоколы

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С 35 людьми без масок провели профилактические беседы

С 35 людьми без масок провели профилактические беседы

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Людей без масок останавливали в потоке

Людей без масок останавливали в потоке

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Многие соглашались надеть маску правильно

Многие соглашались надеть маску правильно

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Рейд проводили сотрудники минтранса совместно с полицией

Рейд проводили сотрудники минтранса совместно с полицией

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В метро утром было многолюдно

В метро утром было многолюдно

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Масочный режим в Новосибирской области действует с начала пандемии

Масочный режим в Новосибирской области действует с начала пандемии

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В транспорте ношение маски обязательно для всех пассажиров

В транспорте ношение маски обязательно для всех пассажиров

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В это время в России ждут новую волну коронавируса. По мнению аналитиков, она накроет страну уже в ближайшие недели. Продлится она не меньше месяца, считает генетик Дмитрий Прусс, причем переболеет большинство — и привитые тоже.

Вчера в России уже снова выявили больше 21 тысячи зараженных. Власти считают, что это не предел: на днях Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Мы изучили статистику и поговорили со специалистами, чтобы понять, как на ковид повлияли праздники и чего ждать от новой волны коронавируса.

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