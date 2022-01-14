«Двух человек вывели из вагонов»: в новосибирском метро вновь начали искать пассажиров без масок

Вчера в России уже снова выявили больше 21 тысячи зараженных. Власти считают, что это не предел: на днях Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Мы изучили статистику и поговорили со специалистами, чтобы понять, как на ковид повлияли праздники и чего ждать от новой волны коронавируса.

